La MotoGP 2027 e l’accordo coi costruttori? Abbiamo intervistato Carlos Ezpeleta: Il Super Bowl, la Cina, l’holeshot, i soldi e tutto il resto

Sono le 12.15 di venerdì a Brno quando la sala conferenze della MotoGP accoglie i responsabili dei cinque costruttori e Carlos Ezpeleta, CSO di MotoGP Group, per parlare dell’accordo quinquennale tra le case e l’organizzatore del campionato. Solo che non ne esce niente, o quasi. A parte il fatto che per conoscere i dettagli dell’accordo ci vorranno due mesi, mentre al contrario gli annunci di mercato arriveranno in settimana. Il che ha suscitato una certa perplessità tra i giornalisti, almeno finché lo stesso Carlos Ezpeleta si è reso disponibile per un’intervista in italiano con chi si trovava presente in circuito in cui, in qualche modo, siamo riusciti a mettere insieme un po’ di cose. Ecco cosa ci ha raccontato.



Quanto è stato difficile trovare un accordo?

“Può esservi sembrato difficile, per noi non lo è stato. Abbiamo iniziato a parlare lo scorso anno qui a Brno e in meno di un anno abbiamo trovato questo accordo, non è stato difficile. Prima di tutto hanno dovuto trovare il modo di accordarsi tra loro, sono competitivi in pista e mettersi assieme non era facile. Siamo contenti, è stata una negoziazione positiva. Ma non tosta”.



Perché in conferenza stampa non era presente un rappresentate di Liberty Media?



“Non c’è Liberty e MotoGP, è un’azienda, la stessa azienda. Esattamente come in Formula 1. Era importantissimo e come puoi immaginare Liberty Media era allineata nel processo”.



Prima hai parlato dell’idea di fare ’22 Super Bowl’. Che significa?



“Per me è quello che succede fuori dalla pista. Abbiamo eventi che sono già ad un livello molto alto e abbiamo tutto l’interesse nel portare altri eventi a quel livello. Per me è l’offerta fuori dalla pista che conta in tema di ospitalità, merchandising, il lavoro dei team… tutto questo sarà spinto e organizzato anche nelle 30 settimane in cui non ci sono gare”.