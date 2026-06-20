Jannik Sinner ha trovato il rimedio al crollo del Roland Garros? Ecco il sistema pensato col team per presentarsi a Wimbledon da favorito assoluto

Il mondo guarda con attenzione al caso Sinner, come con attenzione segue il recupero del polso di Carlos Alcaraz. Ci troviamo inevitabilmente ad affrontare un periodo nel quale, se il numero 2 è completamente fuori dai giochi, chi è a capo del ranking è dato per incerto. C’è da dire, però, che le condizioni su erba e terra battuta sono ai poli opposti della scala che ordina le superfici del tennis. La terra è lenta di natura, anche per questo permette scambi lunghi e calcolati, che sottopongono il fisico a uno sforzo non indifferente. L’erba, invece, è la regina della velocità, assieme al cemento, e per quanto con il tempo il campo si consumi, il palleggio chiede di essere chiuso in fretta e l’aggressività non può permettersi di calare.

Se quest’anno Sinner ha sorpreso sulla terra, a Wimbledon deve semplicemente (si fa per dire) confermare il feeling già dimostrato, con due certezze in particolare: uno, la pressione dei riflettori addosso, con domande che punteranno a scovare i segreti del suo stato di salute, due, è suo l’ultimo nome inciso sul Gentlemen's Singles Trophy. Elementi non autoescludenti e che seguono logiche differenti, senza che questo ne amplifichi il peso.

Accompagniamo perciò Jannik Sinner verso l’ All England Club, tra interrogativi e consapevolezza, in attesa di qualche inevitabile domanda da cui finirà per emergere una altrettanto inevitabile dichiarazione a tema ‘metabolismo’. In fondo non si scappa, a costo di cadere nel cliché, “il corpo è un tempio”. Lo sa Novak Djokovic che da sempre convive con l’intolleranza al glutine e ai latticini, oppure il neo-campione Slam Alexander Zverev che il diabete ce lo ha davvero. Avvolti dalla complessità psico-fisica che appartiene solo ai grandi dello sport, non ci resta che aspettare l’esordio di Jannik Sinner là dove, un anno fa, ha fatto la storia.