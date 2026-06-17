Un applauso ad Achille Lauro, che chiama la fidanzata di Jannik Sinner a San Siro per la sua prima con Dondup: ecco come Laila ha fatto volare “Erotica”

L'influecer danese, nonostante abbia già avuto frequentazioni illustri, ormai è costantemente sotto i riflettori. Il merito ovviamente è del suo famosissimo fidanzato, che nonostante rifugga i flash finisce per sbatterci costantemente contro. Solo pochi giorni prima era diventato virale un video che la riprendeva mentre faceva la spesa con Sinner a Montecarlo, scatenando qualche ironia social. I giornali parlano di un “corteggiamento” di Achille Lauro. Sì, ma solo professionale. Il cantante ha voluto a tutti i costi la modella al suo esclusivo evento, segnando così una delle sue rarissime apparizioni a un evento pubblico in Italia non legato al mondo dello sport.

L'indiscrezione è stata confermata, Laila era attesissima, come lo era ovviamente il numero 1 al mondo fra il pubblico. Fino a lunedì, d'altronde, le sue uniche apparizioni pubbliche erano state sugli spalti dei tornei di tennis. A San Siro, per una sera, lo schema si sarebbe potuto clamorosamente rovesciare: lei al centro del campo e lui spettatore tra la folla. Ma Sinner ha disertato l'evento, preferendo riservare alla sua fidanzata tutta la scena. Gli impegni di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti l'avrebbero trattenuto lontano da Milano.

Per Achille Lauro, intanto, la serata ha segnato anche l'annuncio del prossimo passo: nel 2027 arriverà “Per sempre noi”, il nuovo tour negli stadi con dieci tappe in tutta Italia. Resta da vedere se, su questo nuovo palco, tra musica e moda, ci sarà ancora spazio per Laila Hasanovic.