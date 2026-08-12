Abbiamo mangiato il gelato da “Giolitti” a Roma, il bar preferito di Zendaya e frequentato da Rocky e Obama, ma com’è (e quanto costa)?

Ma chi altro viene da Giolitti?

Oltre ai politici - vengono da sempre, Giulio Andreotti è nato qui in Via della Stelletta e veniva ogni giorno - tutta Hollywood passa di qui: Rocky Balboa - Sylvester Stallone - sta spesso qua. Una volta è venuto nel laboratorio e ha fatto un macello: dovevamo fare con lui il gelato al cocomero e lui se magnava tutto er cocomero. J'ho detto 'ahò e che dovemo fa?' Poi s'è messo a fa i coni da dare alla gente. Si era innamorato di mia madre di novantanove anni, non se n’annava più. Una puntata di Stallone Family è stat girata qua.

Chi altro arriva a prendere il gelato e a farsi venire l'acquolina tra tutti questi pasticcini?

Sono venuti Obama e sua moglie con i figli quando ci fu il G7, eravamo sotto assedio qui intorno alla Camera dei Deputati, ma non ho voluto chiudere il negozio. Potevano stare solo quindici minuti per il protocollo, invece sono venuti nel laboratorio a mangiarsi il gelato e se ne sono andati dopo due ore. Poi sono arrivati Carlo d'Inghilterra e Camilla preceduti dal cerimoniere. Per l'etichetta non sono entrati, hanno voluto che si portasse fuori una coppetta e Camilla ha voluto il gusto mandorla; la dama di compagnia ha preso la coppetta e l'hanno assaggiata nella macchina, sempre per le regole della Corona. Anche Dustin Hoffman è venuto e Ben Stiller sta spesso qui, Penelope Cruz e il marito Javier Bardem sono arrivati, ma non insieme, prima lei, molto abbottonata e poi lui più alla mano, poi Sharon Stone con i bambini e io li porto sempre a fare il gelato in laboratorio. Voglio che sappiano che se è fatto con frutta, latte e senza conservanti è più buono e poi se lo ricordano.

Com’è questo laboratorio delle meraviglie che accoglie le star del cinema?

Noi abbiamo quattro pasticceri e otto gelatieri, in tutto però lavorano qui cinquanta persone, perché siamo aperti dalla mattina alle sette a mezzanotte e la sera è tutto finito.

Quali sono i gelati più famosi?

Abbiamo la coppa Olimpica che è nata nel 1960 per le Olimpiadi e va alla grande e poi c’è la coppa Mondiale, ancora più grande, creata per i mondiali di Italia 90.