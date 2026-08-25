La nuova spiaggia siciliana per nudisti dello scrittore Ottavio Cappellani: Marianelli è troppo famosa, gli iniziati emigrano

La nuova spiaggia nudista siciliana: Marianelli è troppo famosa e gli iniziati emigrano. C’è un momento, nella storia di ogni luogo segreto, in cui il luogo smette di essere segreto: ci sono saggi dedicati al "potere del segreto". Appena qualcuno scopre che esiste un posto segreto lo racconta a qualcuno, che lo racconta a qualcun altro, che lo mette su MOW, e alla fine arrivano tutti. Compresi quelli che non hanno capito perché ci si andava. È quello che sembra essere successo a Marianelli, la spiaggia di Noto che per anni è stata una specie di capitale informale del naturismo siciliano, con una predominante componente gay. Il Comune stesso la descrive come una spiaggia appartata, frequentata soprattutto da nudisti e amanti della privacy. Le guide turistiche e quelle LGBT la raccontano da anni come uno dei luoghi naturisti più noti della Sicilia. Il problema è precisamente questo: è diventata nota. Troppo nota. Troppo frequentata. E, secondo chi conosce la geografia umana di queste cose, anche troppo esposta alla fauna collaterale del nudismo: quelli che vengono per prendere il sole (e non solo quello) e quelli che vengono per vedere chi prende il sole (e non solo quello); il guardone.

E allora gli iniziati si spostano. La novità, che mi viene segnalata da frequentatori della costa ragusana è una piccola spiaggia sul tratto di litorale fra Donnalucata e Marina di Ragusa, nei pressi dell'area dove un tempo sorgevano il Koala Maxi e La Fazenda. Poi La Fazenda andò a fuoco. Adesso, a lato dell'area dell'ex Fazenda, parte una stradina. La si percorre e si arriva a una spiaggetta che, per conformazione e carattere, ricorda parecchio Marianelli: natura, isolamento, a volte anche "chi sopra e chi sotto" e persino anche il "ndo cojo cojo". La differenza, almeno per ora, è che non lo sa quasi nessuno. Non è una spiaggia “gay” in senso stretto (o largo). È gay friendly, che è un'altra cosa. La cosa interessante (per alcuni) è proprio la promiscuità, nel senso più letterale e innocente del termine: persone diverse che condividono lo stesso pezzo di mare senza che nessuno debba compilare un modulo all'ingresso dichiarando la propria identità. Alle donne, poi, i gay piacciono e se una donna decide di infilarsi in una situazione sessuosamente complicata, spesso ci si butta dentro con la rincorsa.