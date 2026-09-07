7 settembre 2026

Al Dolomiti Spa Hotel Fanes arriva Damiano Scaglioni, lo chef cosmopolita che ha lavorato con Gordon Ramsay e porta la sua “cucina onesta”

7 settembre 2026

Damiano Scaglioni è il nuovo Executive Chef del Dolomiti SPA Hotel Fanes: cucina "onesta e cosmopolita", un maso di famiglia per i formaggi e un piatto nato per sbaglio che è diventato manifesto, tra materie prime e paesaggio e un’esperienza internazionale, non da ultimo al Petrus di Gordon Ramsay
Al Dolomiti Spa Hotel Fanes arriva Damiano Scaglioni, lo chef cosmopolita che ha lavorato con Gordon Ramsay e porta la sua &ldquo;cucina onesta&rdquo;

C'è una parola che in cucina viene usata troppo spesso e quasi mai a sproposito quanto "onesto". Eppure quando la usa Damiano Scaglioni, nuovo Executive Chef del Dolomiti SPA Hotel Fanes a San Cassiano, suona meno come uno slogan da menù e più come una confessione. Mantovano, cresciuto in una famiglia legata alla tradizione contadina, quella in cui il cibo e il vino si sporcano le labbra e ti si incastrano tra le unghie. Poi Verona, una parentesi in Francia e cinque anni nel Regno Unito, dentro il Petrus di Gordon Ramsay. Una volta fatto il salto di qualità ha girato il mondo: Asia, Australia, fino ad arrivare all'Alto Adige, una terra affascinante e complessa, che ha scelto di interpretare, appunto con sincerità. Per undici anni a fianco di alcuni tra i più autorevoli chef del territorio, ha imparato la grammatica della cucina sudtirolese. L'arrivo al Fanes, quindi, non è un debutto: è il giro di boa di un percorso che guarda alla montagna come sfida e come nuova casa (o tappa) in questa fase della “maturità culinaria” dello chef. 

20260904 145800496 9811

Scaglioni definisce così la sua proposta: radicata nella tradizione, ma aperta al dialogo con le tecniche e le culture attraversate in carriera (orientali, latinoamericane, e quelle sudtirolesi assorbite in oltre un decennio di lavoro sul territorio). Al centro ci sono le materie prime locali e i prodotti stagionali, lavorati con tecniche contemporanee. Ed è qui che lo chef pronuncia la frase che vale come manifesto: «L'Alta Badia è una terra straordinaria, che è stata capace di custodire e tramandare il proprio sapere e le proprie tradizioni, pur restando negli anni sempre al passo con i tempi. Qui è ancora possibile trovare prodotti autentici e materie prime di nicchia, come alcune erbe spontanee della valle che utilizziamo nelle nostre ricette estive». Tra gli ingredienti che ama di più ci sono i prodotti caseari, e qui la filiera si fa cortissima: arrivano direttamente dal maso della famiglia Crazzolara. Niente di più simile, in fondo, a quello che Scaglioni ha respirato da bambino: la materia prima che ha un nome, un luogo, una faccia.

20260904 145911484 2265

Scaglioni è anche un grande appassionato di carni e selvaggina, con un'attenzione dichiarata alla sostenibilità: ogni ingrediente va valorizzato nella sua interezza, riducendo al minimo lo scarto. È un principio che ha già un piatto-manifesto, ed è quasi un aneddoto da cucina più che una ricetta: la bavetta di manzo marinata alla salsa di soia, nata da un errore diventato, nel tempo, un piatto identitario. Gli enzimi della soia ammorbidiscono la carne e ne esaltano il sapore; il topinambur che l'accompagna viene lavorato in tre consistenze — la parte centrale arrostita al forno con spezie, le estremità trasformate in chips croccanti, le bucce ridotte in una crema vellutata. Uno scarto quasi zero, un piatto che nasce dal recupero e finisce per diventare la carta d'identità di un cuoco.

20260904 145849568 7734

Alla base di tutto, dice Scaglioni, c'è la ricerca di un equilibrio tra qualità, sostenibilità e accessibilità: «Quando immagino un piatto penso prima di tutto a qualcosa che possa soddisfare la maggior parte degli ospiti, ma che sia anche sostenibile nella reperibilità degli ingredienti e nella sua esecuzione. Voglio proporre una cucina vera, fatta con testa e cuore». Concentriamoci sull’ultimo termine: sostenibilità, non è scontato. Per farlo serve intelligenza emotiva, altro concetto abusato e forse inflazionato, ma quantomai calzante. In altri tempi si sarebbe detto: serve una poetica. Ed è proprio ciò che sta cercando lo chef. In mezzo alle montagne, al confine tra due mondi, quello mitteleuropeo e quello mediterraneo. Al termine (o all’inizio) di un lungo viaggio. 

20260904 145855306 8224

More

Tag

Top Stories

di Riccardo Canaletti Riccardo Canaletti

Next

Next Next

La camicia bianca di Sigfrido Ranucci è il trend della moda...