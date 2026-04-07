Siamo andati a mangiare alla Bisteccheria d’Italia, il locale della figlia del prestanome dei Senese che ha portato alle dimissioni di Andrea Delmastro, ma com’è? Carni anonime, location pure. E Miriam Caroccia…

Ci sentiamo davvero come er Freddo e il Libanese nella tana der Teribbile, una certa ansietta ci pervade suggestionandoci vieppiù dall’idea che una mitragliata di colpi in stile The Untouchables ci colga alle spalle e questa sensazione non ci mollerà per tutta la serata. La scelta spazia tra I filetti al tartufo, le tagliate di black angus, le polpettine al gorgonzola, le insalatine di contorno alla carne e una carta limitata di dolci.

Iniziamo con la bruschetta al pomodoro, che di solito è ciò che decide il livello della cucina: se il pane è casareccio dei Castelli, abbrustolito a dovere mantenendo la sua morbidezza all’interno, strofinato di aglio e con il pomodoro tagliato al momento in fragranti cubetti, condito con l'olio buono, tutto andrà bene. Questo nobile quanto rustico antipasto romano rispetta i requisiti e l'olio evo è bio italiano al 100 % spremuto a freddo. Le tagliate di black angus arrivano sulla ghisa bollente, smentendoci: quella al rosmarino è piuttosto una modesta, maltagliata coriacea bistecchina su un letto di rucola uscita dalla busta troppo presto. La prima forchettata palesa la pazzesca anonimia di questo taglio di carne incredibilmente nervoso, insapore. La tagliata al tartufo da di sé una migliore immagine per lo spessore delle strisce di carne parallele e al sangue, scortata da una ciotola di cremosa tartufata a sfondo latteo, da schiaffarci sopra per intonacare la fonte proteica fibrosa. Noi nel dubbio inanelliamo sorrisi dentro al pianto, invocando una rediviva Vanoni.

Sarà ancora la suggestione ma la Signorina dietro le quinte è la medesima che in questi giorni primeggia sulle pagine dei giornali, ovvero Miriam Caroccia, che però appare molto contenta del fatto che abbiamo gradito la torta di mele alla cannella con il gelato alla crema, nonostante la schimicata da generoso zigzag di topping al caramello in plastica confezione. Le memorabili chiose in romanesco sulla scelta dei nettari di annata -'va bene er vino?’ ci amalgamano con l’entourage - vicino a noi ci sono una coppia di cinesi incerti sul da farsi, due fiori di periferia in gonnella alle prese con gli hamburger e due innamorati che si dividono còre a còre un brontosauro da 700 grammi -. Alla fine il conto è di 55 euro con prenotazione con TheFork, altrimenti avremmo tirato fori la bellezza di 76 verdoni per questa cena guardinga all’insegna del patto Stato mafia. Alzando i tacchi per riguadagnare il marciapiede scalcagnato nel freddo suburbano, salutiamo la bella diciottenne Miriam Caroccia dalla parlata verace, prodiga in cortesie per gli ospiti nella sala: ‘ma perché te sei arzata, too portavo io er dorce, no?’