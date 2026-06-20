Siamo stati a mangiare nel ristorante romano del Campo Largo (avete visto la foto di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli?): ma com’è? Il teatro di Pompeo non ha eguali, e noi abbiamo ordinato quello che hanno preso loro

Perché non festeggiare l'unione di intenti del circolino politico in perfetto stile romano andando a magnà fòri?

“Ma io e te avemo mai mangiato insieme?”, si suol dire a Roma per prendere le distanze; ecco che l’atto di condividere la tavola sancisce una confidenza che altrimenti non ci sarebbe assolutamente. È così che la carbonara suggella il Campo Largo a un tiro di schioppo da Montecitorio e cioè in Piazza del Paradiso all' Hostaria Costanza, dietro a Campo de Fiori. D'altronde noi c' abbiamo quello e du spaghi cementificano le alleanze più ostiche. Ma, sorpresa, i 4 dell'Ave Maria ritratti all'interno della incredibile sala nei sotterranei del Teatro di Pompeo, scenario da lasciare chiunque senza parole, non si sono strafogati come avremmo potuto pensare; il desco è stato parco, leggero, salutare.

Niente scucì a noi di Mow il proprietario di Costanza, ritrovo degli habitué del Governo in piena cavea del mastodontico teatro romano. “Io rispetto e tutelo la privacy dei miei clienti” ci dice fermo e gentile il Patròn. Ma sappiamo che il centro sinistra ha scelto pesce e contorni di verdure, niente alcool né dolce. E così ordiniamo quello che hanno preso loro, tra i marmi e i prelati di questa location unica.