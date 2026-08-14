Jeremy Clarkson sulla Jaecoo 7: “Anima da secchio di sabbia”. Ok, il cancro l’ha reso buono, ma di incurabile c’è l’Europa

“A metà degli anni Ottanta – racconta - presi un treno da Pechino a Xi’an ed fu una due giorni di orgia di orrori. Il fumo traballante della locomotiva a vapore davanti trapelava prodigiosamente nelle carrozze, i sedili erano di legno, l'odore di ascella era straordinario e non c'erano bagni. C'era invece un buco nel pavimento di una carrozza sul quale eri invitato ad accovacciarti”. Tutto questo per dire che il futuro è arrivato e che oggi lo stesso tragitto si compie a 350 km/h in carrozze silenziose con sedili che diventano letti. Addirittura gli automobilisti cinesi guidano su una rete autostradale sterminata che copre l'equivalente di 20 volte le Isole Britanniche. Lo stesso Clarkson ricorda come solo pochi decenni fa l'offerta automobilistica all'ombra della Grande Muraglia fosse grottesca, fatta di scatoloni a tre ruote come la XF150ZK-4, “in sostanza una Reliant Robin abbruttita fatta da persone che non sapevano cosa stessero facendo”, o accrocchi Frankenstein nati da vecchi macchinari britannici dismessi.

Adesso, però, è successa la stessa cosa di quel treno col buco sul pavimento. Marchi sconosciuti fino a ieri sfornano veicoli a ritmi impressionanti. Il colosso BYD, ad esempio, possiede una singola fabbrica più grande della città di San Francisco, capace di produrre un'auto ogni 60 secondi. E è in questo scenario di travolgente espansione che fa la sua comparsa la Jaecoo 7 — un nome nato “combinando la parola tedesca Jäger e la parola inglese cool”. Un marchio che quattro anni fa semplicemente non esisteva e che oggi firma la terza auto più venduta nel Regno Unito. Clarkson l’ha provato e quasi non ha saputo che dire. Di fronte a questo SUV che assomiglia a una Range Rover, ma viene venduto all'incredibile prezzo base di 29.195 sterline tutto incluso, il più spietato e passatista dei giornalisti di motori non l’ha distrutta. Ma fermi tutti: ha pure ammesso candidamente che quell'auto non fa per lui. “Questo non è un veicolo emozionante da guidare – spiega - è l'equivalente automobilistico di un secchio di sabbia. Sì, c'è un che di economico nella sensazione dei tessuti e dei materiali nell'abitacolo, ma cosa vi aspettavate? Ma non potevate aspettarvi piume di pavone”.