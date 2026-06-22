Jeremy Clarkson corre più veloce della morte e il suo cancro è in remissione, ma il vero miracolo è un altro: “Guido molto più piano, faccio molte passeggiate e mangio vegetariano”

Solo metaforicamente però. Infatti la salute precaria lo ha costretto a cambiare decisamente il suo stile di vita: “Guido molto più piano. Sono un po' pigro. Faccio molte passeggiate” ma la cose più sconvolgente è “Mangio vegetariano”. Lui che nel 2022 derideva i vegani definendoli “pallidi, brufolosi e politicamente strani”. Un vero e proprio miracolo della medicina moderna.

Altro che motori rombanti e rock and roll, la sua vita ora è fatta di pillole: “Sono tutte cose per il cuore: anticoagulanti, per il colesterolo, statine. Non ci faccio molta attenzione. Penso solo che, in medicina, i medici sappiano quello che fanno. È un po' come quando porti la macchina a fare il tagliando. Non ti siedi lì a dire: 'Spiegami ogni dettaglio di quello che stai facendo'. Ti fidi e basta che sappiano quello che fanno”.

E la sesta stagione di Clarkson's Farm si farà, una buona notizia per Amazon, per gli spettatori e soprattutto per lo stesso Clarkson. Vuol dire che sta bene, anzi: “Non solo non sono morto, ma sto particolarmente bene”, ha aggiunto nel video. “La ragione per cui sto molto bene è che i dottori hanno trovato il cancro presto, e lo hanno trovato presto perché ho fatto il test”. Da qui l'appello: “So che molti di voi non vogliono fare la visita perché qualcuno deve mettere il dito lì, ma al giorno d'oggi è semplicemente un'analisi del sangue. Nel Regno Unito muoiono ogni anno tra le 10 e le 12 mila persone per cancro alla prostata. Non siate uno di loro”.