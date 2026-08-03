Dovete partire per le vacanze e avete un’auto elettrica? Vi spieghiamo come funziona la rete di ricarica Plenitude, quali sono le nuove tariffe e perché tenere d’occhio il nuovo hub a Mendrisio. E per questa estate, se viaggi in Svizzera, c’è una sorpresa

L'app supporta sia il pay-per-use (utilizzabile anche all'estero) sia le card prepagate, mentre per l'assistenza c'è un call center attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, oltre alla sezione "Supporto" interna all'app. Per le colonnine Quick, con potenza fino a 22 kW, il prezzo sarà di 0,53 euro per kWh. Mentre per le Fast, fino a 74 kW, la tariffa è di 0,60 euro per kWh. Ci sono poi le UltraFast, con potenza pari o superiore a 75 kW, e in questo caso il costo sarà di 0,65 euro per kWh. Non solo: fino al 31 agosto 2026, infatti, inserendo il codice promozionale AUGUST26 direttamente in app, chi sceglierà di viaggiare potrà ottenere uno sconto del 40% su un massimo di tre ricariche in Svizzera. Un ottimo motivo per provare la rete Plenitude risparmiando qualcosa, ma soprattutto un’ottima scusa per salire in auto. C’è ancora tempo per partire.