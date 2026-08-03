Dovete partire per le vacanze e avete un’auto elettrica? Vi spieghiamo come funziona la rete di ricarica Plenitude, quali sono le nuove tariffe e perché tenere d’occhio il nuovo hub a Mendrisio. E per questa estate, se viaggi in Svizzera, c’è una sorpresa

Se guidi un'elettrica da un po', il nome Plenitude On The Road probabilmente lo conosci già. Con un'auto elettrica non conta solo quanti chilometri puoi fare, ma soprattutto dove e quanto velocemente puoi ricaricare. Del dove e del quanto, del rendere ogni esperienza di ricarica il più confortevole possibile, si occupa Plenitude, tramite la controllata Plenitude On The Road, che, con un’unica app, dà accesso in Europa a oltre ventitremila punti di ricarica proprietari e a circa seicentomila interoperabili, ovvero disponibili tramite accordi con altri operatori. Nel Canton Ticino, a Mendrisio, nell'outlet FoxTown Factory Stores, Plenitude On The Road ha attivato il più grande hub di ricarica della Società in territorio elvetico.
Come funzionano le colonnine di ricarica di Plenitude
La rete proprietaria di Plenitude è organizzata su tre livelli di potenza: Quick, in corrente alternata, fino a 22 kW, le classiche colonnine da centro commerciale o parcheggio, buone per chi si ferma un po' più a lungo. Fast, in corrente continua fino a 75 kW, che offre un compromesso a chi vuole recuperare autonomia in una sosta di mezz'ora abbondante. E Fast+ / Ultra Fast, in corrente continua da 75 kW in su, con punte che nei siti più recenti superano i 300-400 kW: qui si parla di soste inferiori ai 30 minuti. A questi si aggiunge la parte di colonnine “interoperabili”: grazie agli accordi con altri gestori, dall'app si può ricaricare anche su colonnine che non sono di proprietà di Plenitude, evitando di dover installare più app diverse per un viaggio attraverso l’Europa.
Le nuove colonnine di Plenitude a Mendrisio, accanto al FoxTown Factory Stores
A Mendrisio Plenitude ha inaugurato quest’anno 3 colonnine Ultra Fast fino a 400 kW e 4 colonnine fino a 100 kW, 7 nuove colonnine per un totale di 17 punti di ricarica in uno dei poli commerciali più frequentati della Svizzera italiana, con un ampio bacino di visitatori internazionali. L'obiettivo è chiaro: garantire un servizio flessibile per le persone che, visitando l’outlet in Canton Ticino, potranno ricaricare la propria auto mentre saranno al centro commerciale.
Plenitude On The Road, l’app per ricaricare l’auto con facilità
L’operazione di ricarica passa per l’app dedicata Plenitude On The Road, un altro tassello della dell’offerta Plenitude per la mobilità elettrica. Ricaricare l'auto, anche in zone nuove e sconosciute, è sempre più semplice, grazie anche ai filtri di ricerca utili per selezionare la colonnina più adatta, avviare e monitorare la sessione di ricarica anche a distanza.
Le nuove tariffe
L'app supporta sia il pay-per-use (utilizzabile anche all'estero) sia le card prepagate, mentre per l'assistenza c'è un call center attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, oltre alla sezione "Supporto" interna all'app. Per le colonnine Quick, con potenza fino a 22 kW, il prezzo sarà di 0,53 euro per kWh. Mentre per le Fast, fino a 74 kW, la tariffa è di 0,60 euro per kWh. Ci sono poi le UltraFast, con potenza pari o superiore a 75 kW, e in questo caso il costo sarà di 0,65 euro per kWh. Non solo: fino al 31 agosto 2026, infatti, inserendo il codice promozionale AUGUST26 direttamente in app, chi sceglierà di viaggiare potrà ottenere uno sconto del 40% su un massimo di tre ricariche in Svizzera. Un ottimo motivo per provare la rete Plenitude risparmiando qualcosa, ma soprattutto un’ottima scusa per salire in auto. C’è ancora tempo per partire.