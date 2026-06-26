Il gilet refrigerante di Sinner? Noi abbiamo provato quello di Marc Marquez. Ecco come va

Per prepararlo è sufficiente aprire il tappo di riempimento, versare l’acqua nella camera interna e distribuirla in maniera uniforme nel gilet. Una volta indossato, il Cooling Vest va portato sotto la giacca tecnica, possibilmente sopra uno strato leggero e traspirante.

Il sistema non richiede batterie, collegamenti elettrici o cartucce da sostituire. Quando l’acqua si esaurisce, si può semplicemente effettuare un nuovo riempimento. Questo lo rende particolarmente pratico durante un viaggio: per riattivarlo basta infatti avere a disposizione una normale bottiglia d’acqua.

Non è indispensabile utilizzare acqua fredda. Quella a temperatura ambiente è sufficiente per attivare il principio evaporativo e offre un effetto più progressivo e costante. Riempire il gilet con acqua refrigerata consente invece di ottenere un sollievo immediato anche con temperature esterne meno elevate, ma il vantaggio iniziale legato alla temperatura dell’acqua tende inevitabilmente a ridursi piuttosto in fretta.

Il gilet utilizzato da Sinner funziona però in maniera differente. Non viene riempito d’acqua e non sfrutta la sua evaporazione, ma integra elementi refrigeranti in materiale a cambiamento di fase, o PCM, che devono essere preventivamente attivati in frigorifero, nel congelatore oppure nell’acqua ghiacciata. Quando la temperatura corporea o ambientale supera circa 26 °C, questi elementi assorbono il calore accumulato dal corpo e rilasciano progressivamente il freddo. Il vantaggio è un effetto immediato, che non dipende dalla circolazione dell’aria e rimane efficace anche in presenza di elevata umidità: con temperature comprese tra 35 e 40 °C, il produttore dichiara una durata di circa un’ora. Si tratta quindi di una soluzione particolarmente adatta alle pause brevi tra una sessione di gioco e l’altra, ma completamente inadatta a un utilizzo motociclistico, dove un capo di questo genere viene indossato per ore ed ore, senza possibilità di portare nuovamente il suo interno alla temperatura di utilizzo consigliata.