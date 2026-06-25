Jannik Sinner è bollente, ma senza conseguenze: ecco la soluzione per dominare a Wimbledon (e l’avete già vista anche in F1)

Il primo campanello d'allarme serio era arrivato già a gennaio, agli Australian Open contro Eliot Spizzirri. Sinner si è ritrovato con crampi diffusi a tutto il corpo, faticando persino a muoversi lateralmente in campo. Lo ha salvato, paradossalmente, la stessa regola del caldo che lo stava punendo: la chiusura del tetto della Rod Laver Arena gli ha permesso di sdraiarsi, rilassare i muscoli, far scendere la temperatura corporea e tornare in campo per completare la rimonta. “Sono stato fortunato”, ammise lui stesso a fine partita. Poi è arrivato il Roland Garros e la rovinosa disfatta contro Cerundolo che gli è costata il Career Grand Slam.

Dopo Parigi Sinner si è sottoposto a test all'Ospedale San Raffaele per evitare di rivivere quel 28 maggio di malessere, e ci sta provando in tutti i modi. Prima con il cerotto con sensore glicemico, solitamente in uso a chi soffre di diabete, per verificare i livelli di glucosio nel sangue e quindi mantenere sotto controllo ogni parametro legato alle sue energie. Ora l'ultimo antidoto testato in allenamento nei giorni scorsi è un gilet refrigerante da indossare in campo, ma solo durante le pause per riprendersi dalle fatiche delle sedute. È una soluzione già sperimentata soprattutto nel ciclismo e negli sport legati ai motori per trovare un po' di refrigerio. Piccoli stratagemmi che potrebbero fare la differenza mentre all'esordio manca meno di una settimana. E non c'è tabellone che tenga, il suo peggiore nemico Jannik Sinner lo sta già prendendo a pallate.