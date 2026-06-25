Ufficiale, Pecco Bagnaia con Aprilia dal 2027! Rivola: "Ma prima cercheremo di batterlo". E su Antonelli, Sinner e Brignone...

“Michele Colaninno e io - scrive Rivola - condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo.Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del Mondo è una responsabilità che non vediamo l'ora di prenderci”.

Pecco Bagnaia, quindi, dividerà il box con Marco Bezzecchi. L’amico di sempre. L’altro dei ragazzi terribili cresciuti alla corte di Valentino Rossi. Hanno caratteri diversi, sono opposti in tutto e forse è per questo che si vogliono bene. Sarà una sfida anche quella, non solo tra loro due, ma anche per capire se e come due che si vogliono bene veramente impareranno a convivere. A collaborare per crescere. A diventare simboli, anche insieme, di un marchio che adesso è il riferimento in MotoGP e che s’è ritagliato, oltre ai successi, anche un modo tutto suo di stare nelle corse. Probabilmente la prima sfida di Pecco Bagnaia sarà calarsi in quel modo lì. In quell’essere seri e professionali come pezzi veri di una famiglia prima ancora che di una squadra o di una azienda. Studiare, forse, sarà quello che Pecco Bagnaia farà in questo pezzo di vita che resta tra il rosso e il nero.