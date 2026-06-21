La sentenza di Brno? A Marc Marquez è bastato rimettere le spalle sotto la testa per far tremare chiunque (nonostante Ogura e Bagnaia)

“E’ stata dura, ma è andata bene – ha raccontato ai microfoni di Sky - Abbiamo fatto qualche cambiamento per essere più rilassati rispetto a ieri: ho perso un pelino di performance. ma nulla di grave. Dietro a Pecco ho fatto fatica, alla fine sono stati sei giri lunghissimi. Dobbiamo continuare a lavorare. Cosa mi ha fatto emozionare? Gli ultimi tre giri in apnea, non mi fidavo per niente di Ogura perché pensavo a una frase che mi ha detto una persona molto conosciuta nel paddock: vince chi resiste, non chi è più forte".

Chi ha resistito, oggi, è stato Marc Marquez. Per Pecco Bagnaia, che ormai faceva i conti con le gomme logorate da una gara condotta tutta in tiro e sempre davanti, c'è stato poco o niente da fare. Si è difeso come ha potuto e fino a quando ha potuto, e poi ha visto il compagno di squadra andare via e prendere quel margine che gli sarebbe bastato per arrivare da primo, ancora una volta da primo dopo Barlaton, sotto la bandiera a scacchi. Alla fine Pecco Bagnaia ha dovuto arrendersi anche al rimontone di Ai Ogura, un altro che ha gestito la gomma e che sul finale è cresciuto come se non ci fosse un domani. È sua l'unica Aprilia tra le prime al traguardo, visto che, come già detto, per le Aprilia ufficiali questa è stata la domenica terribile, condizionata dalle decisioni della Race Direction dopo Balaton e dopo la sprint di ieri.