Riflessioni sparse sulla squalifica a Marco Bezzecchi 

Una reazione come quella non te la puoi permettere perché l’uomo che hai schiaffeggiato è lì per te, fa il volontario e sta cercando in qualche modo di aiutarti, anche se fatichi a rendertene conto. E questo la Direzione Gara l’ha considerato. Non ha considerato invece che in un campionato del mondo sempre più attento alla sicurezza fasi così concitate non dovrebbero essere affidate a dei volontari, a cui viene dato un cestino per il pranzo come compenso e poche informazioni su cosa fare in caso di pericolo. Spesso i marshall sono poco preparati e può capitare che non pensino (o non sappiano) che prima di toccare una moto va spenta. In quel caso l’Aprilia di Bezzecchi aveva la prima marcia inserita e se avesse preso trazione con quella botta di acceleratore avrebbe ammazzato qualcuno. Ma sarebbe bastato un grumo di ghiaia in faccia per perdere la vista, rompersi il naso, far cascare gli incisivi. Tutto questo evidentemente non è stato considerato, perché altrimenti la sanzione sarebbe stata molto differente. Un calciatore prende otto giornate di squalifica per aver menato l’arbitro? Giusto. Un marshall però non è l’arbitro. È un raccattapalle che ti lancia una pallina mentre sei in battuta a Wimbledon, in finale. Tu, sudato e stremato, perdi la pazienza e lo siluri con un proiettile a 180 Km/h, che è sbagliatissimo. Se non succede praticamente mai però non è perché perché i tennisti sono più compositi, è perché i raccattapalle a Wimbledon sono preparatissimi. La MotoGP dovrebbe assumerne 40 e portarli in giro ovunque, per tutta la stagione come i tantissimi lavoratori dell'organizzatore che si occupano di mandare in onda le immagini.

In questo caso invece sembra si stia privilegiando il dramma, la notizia. Marco Bezzecchi squalificato per aver picchiato un commissario è roba da TG1, da giornali che non parlano di moto dal 2015. È roba che fa il giro del mondo perché non è mai successo prima, perché Bezzecchi si sta giocando il mondiale e perché fino a dieci minuti fa era quell’amico a cui vuoi bene per quello che è. Sembra propaganda sulle spalle di un cristiano che ha perso la brocca, la tauromachia, il che è un’altra sensazione molto sgradevole considerando che il tipo si gioca la vita e tu incassi milioni.