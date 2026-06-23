La pioggia di annunci è partita col botto! Marc Marquez con Ducati fino al 2028 avvisa: “Continuo perché voglio raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi”

“Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia”, ha commentato Marc come si legge nel comunicato diffuso dal team per annunciare la notizia.

“Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo, hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l'abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso”.

Si sente bene ed è veloce, come le ultime tre gare hanno confermato: prima torna combattivo al Mugello dopo l’infortunio rimediato a Le Mans che lo aveva costretto a saltare la gara successiva di Barcellona, poi ne vince due di fila tra Balaton e Brno riportandosi in piena lotta per il mondiale: in Francia i punti che lo separano da Bezzecchi erano 71, oggi 40. E il fatto che lui non si nasconda, che dopo l’ultimo GP abbia parlato senza alcun problema di titolo, è un segnale chiarissimo.

Sono state due vittorie cruciali, con la prima che oltretutto l’ha definitivamente fatto entrare nella storia di Borgo Panigale: in Ungheria, infatti, Marquez e la Ducati hanno conquistato contemporaneamente la 100esima vittoria, nell’anno che celebra il centenario dalla fondazione del marchio. In casa Ducati l’hanno definito “Triplo 100”, come gli anni della casa, i successi in carriera di Marc nelle diverse categorie del Motomondiale (74 in MotoGP, 16 in Moto2 e 10 in 125cc) e i successi del Team Factory Ducati in MotoGP dal 2003.