La pioggia di annunci è partita col botto! Marc Marquez con Ducati fino al 2028 avvisa: “Continuo perché voglio raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi”

Il rosso sarà ancora il suo colore, per almeno due anni. Dopo qualche gara d’attesa, ecco la notizia che l’intera MotoGP stava aspettando: Marc Marquez e Ducati proseguiranno assieme sia nel 2027 che nel 2028, con il rinnovo di contratto arrivato a qualche giorno dalla firma del Patto della Concordia tra le case e il promotore del Motomondiale.
Ducati conferma il suo impegno a lungo termine in MotoGP, Marquez fa lo stesso e sarà ancora Todo Rojo, dopo il nono mondiale conquistato la passata stagione a suon di record, con cinque gare d’anticipo: 11 vittorie la domenica, 14 il sabato, 545 punti in un anno come nessuno mai da quando è stato introdotto il format Sprint. Il tutto a sei anni dall’ultimo campionato conquistato quando vestiva ancora i colori della Honda, nel 2018, realizzando così una delle più grandi imprese mai viste in questo sport.
“Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia”, ha commentato Marc come si legge nel comunicato diffuso dal team per annunciare la notizia.
“Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo, hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l'abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso”.
Si sente bene ed è veloce, come le ultime tre gare hanno confermato: prima torna combattivo al Mugello dopo l’infortunio rimediato a Le Mans che lo aveva costretto a saltare la gara successiva di Barcellona, poi ne vince due di fila tra Balaton e Brno riportandosi in piena lotta per il mondiale: in Francia i punti che lo separano da Bezzecchi erano 71, oggi 40. E il fatto che lui non si nasconda, che dopo l’ultimo GP abbia parlato senza alcun problema di titolo, è un segnale chiarissimo.
Sono state due vittorie cruciali, con la prima che oltretutto l’ha definitivamente fatto entrare nella storia di Borgo Panigale: in Ungheria, infatti, Marquez e la Ducati hanno conquistato contemporaneamente la 100esima vittoria, nell’anno che celebra il centenario dalla fondazione del marchio. In casa Ducati l’hanno definito “Triplo 100”, come gli anni della casa, i successi in carriera di Marc nelle diverse categorie del Motomondiale (74 in MotoGP, 16 in Moto2 e 10 in 125cc) e i successi del Team Factory Ducati in MotoGP dal 2003.
Tutto si intreccia. Questo Marquez è tornato dall’ennesimo infortunio che sembrava poterlo avvicinare più al ritiro che alla storia, si è ripreso la MotoGP e adesso l’obiettivo è tanto il 2026 quanto le prossime due stagioni, in cui la sfida sarà anche quella di correre con una moto nuova, la 850, e gomme nuove, Pirelli al posto di Michelin. Un’altra occasione per lasciare il mondo delle due ruote - e non solo - a bocca aperta.
“Fiducia, il rapporto tra Ducati e Marc parte da qui. Ci ha cercati prima, ci ha scelti poi e oggi siamo felici di poter dire che progettiamo un futuro, rosso più che roseo, insieme”, ha affermato invece il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna. “Marc ha sempre messo la sua passione, la sua motivazione e il suo essere un vero agonista davanti a tutto nelle scelte che lo hanno guidato nell’esperienza con il Ducati Lenovo Team. Ha dato fiducia all’intero gruppo di lavoro: questo ci ha riempito d’orgoglio e ci ha motivato a dare sempre il massimo per sostenerlo. Da ingegnere, lavorare con Marc mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici GP al massimo delle performance esaltando tutte le componenti. Le ambizioni non cambiano e sono contento di poter vivere, sia sportivamente che umanamente, un nuovo capitolo di questa storia Ducati insieme a Marc”.
Una grande soddisfazione sottolineata anche da Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati: “Marc, oltre ad essere un talento straordinario, rappresenta al meglio la mentalità Ducati, fatta di grande dedizione e sacrificio ma anche di armonia all’interno della squadra e di capacità di essere grandi professionisti pur in un clima scherzoso e sereno”. Tutto è pronto, tanto per il presente quanto per il futuro.