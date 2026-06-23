Marco Bezzecchi e l’Aprilia spaccano nel test Pirelli con le MotoGP 850, che vanno già fortissimo. Marquez scivola, Aldeguer martella, Toprak ricuce

Dovevano essere test ufficiali, quindi aperti a giornalisti e fotografi. Poi, per una questione contrattuale di Michelin, fornitore unico per la MotoGP 2026, il lunedì di Brno è diventato un test a porte chiuse. Da cui però inevitabilmente sono passati diversi spifferi. Pirelli ha chiesto ai costruttori di mettere a disposizione almeno un pilota per moto, il che ha portato KTM a premiare Pedro Acosta col test e Honda a schierare entrambi i piloti ufficiali, per quanto l’anno prossimo sia Mir che Marini cambieranno casacca. Yamaha è scesa in pista con Toprak Razgatlioglu, Ducati ha schierato Fermín Aldeguer e Marc Marquez, che ha appena annunciato il rinnovo fino al 2028, mentre Aprilia si è affidata a Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. È stato proprio quest’ultimo a far segnare il miglior tempo, un 1’53.9 già spaventosamente vicino al miglior giro in gara, l’1’53.122 fatto segnare da Fabio Di Giannantonio.



Oltre ai piloti sopra citati erano presenti anche quattro collaudatori: Augusto Fernandez per Yamaha, Dani Pedrosa e Pol Espargarò per KTM e Takaaki Nakagami per Honda. Pirelli ha richiesto ai piloti di fare alcune simulazioni della Sprint e del GP, in cui ha spiccato il passo gara di Fermín Aldeguer. Marc Marquez invece si è prodotto in una scivolata nel primo pomeriggio che ha compromesso parte del lavoro, anche se le sensazioni sulla moto sono state subito buone per lui.



Ricordiamo che i prototipi 2027 non hanno soltanto una cubatura ridotta, presentano anche diversi ridimensionamenti tecnici: l’aerodinamica diventa meno generosa, l’elettronica viene rivista e, soprattutto, spariscono gli abbassatori sia all’anteriore che al posteriore. Nonostante questo i tempi sono già pericolosamente vicini a quelli fatti dalle mille, un po’ com’era stato col passaggio alle 800cc nel 2007 e come avevamo ipotizzato durante i test di Sepang 2026.