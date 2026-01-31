Abbiamo visto la MotoGP 850 a Sepang e buttato un occhio ai dati: con un po' di fortuna andrà forte almeno quanto quella di oggi

Il punto focale di tutto il discorso però ce lo hanno spiegato, in una lunga chiacchierata nel paddock di Sepang, altri tecnici: la 850 potrebbe anche prendere soltanto un secondo, massimo due dalla attuale MotoGP. E non è nemmeno detto. Da un lato la riduzione di cubatura e la messa al bando degli abbassatori penalizzerà le velocità, dall’altro stiamo parlando di moto più leggere, ugualmente esplosive e, soprattutto, equipaggiate da pneumatici diversi.



Pirelli infatti giocherà un ruolo fondamentale in tutta la faccenda e personaggi ben informati sono disposti a scommettere che ci sarà grandissima ricerca di prestazioni sulla gomma: l’obiettivo del nuovo gommista, chiaramente, sarà quello di avvicinarsi il più possibile ai tempi di chi c’era prima nonostante moto meno potenti, cosa su cui si giocherà buona parte del tempo sul giro.



La sensazione quindi è che i costruttori lavoreranno molto e che al cronometro cambierà poco. Sulla carta però, il cambio regolamentare dovrebbe aiutare lo spettacolo: un’aerodinamica meno invasiva e l’assenza di abbassatori dovrebbero rendere i sorpassi più facili e dare più controllo ai piloti in uscita di curva. Staremo a vedere, di certo il nuovo regolamento tecnico sta avendo un forte impatto sul mercato piloti, dando ai costruttori giapponesi una credibilità che fino all’anno scorso sarebbe stata impensabile. Massimo Rivola ce l’ha detto chiaramente: “Se i giapponesi avessero modo di fare una moto veloce l’avrebbero già fatta l’anno scorso”. Parole che fanno il paio con quanto detto da Gigi Dall’Igna: l’ingegnere veneto ha spiegato, con la pragmaticità che lo contraddistingue, che per quanto il regolamento sia nuovo per tutti la cultura della moto aiuterà chi ne ha di più, lasciando intendere che aspettarsi un ribaltamento delle posizioni sarebbe sbagliato. Certo, ha aggiunto anche che qualcuno potrebbe pescare il jolly dal mazzo.