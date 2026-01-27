Gigi Dall’Igna: “Ora puntiamo a chiudere il contratto con Marc Marquez. David Alonso? Ci piacerebbe averlo, sarà complicato"

Questa MotoGP da 850 gommata Pirelli cambierà molto o poco gli equilibri tra i costruttori?



“Diciamo che un cambio tecnico - e soprattutto un cambio di costruttore di gomme - si porta dietro un gran rimescolamento di carte. È chiaro che chi ha più cultura della moto parte avvantaggiato, anche se evidentemente chiunque all’inizio potrà pescare la carta migliore del mazzo”.



Cultura e dati. A questo proposito avete passato un primo anno con sei moto invece di otto: una differenza grande o piccola?



“Diciamo che otto o sei moto non fanno così tanta differenza. C’è una differenza dal punto di vista economico, perché comunque poter contare su dei ricavi derivati dal noleggio delle moto è sicuramente importante, però sia dal punto di vista tecnico che per la crescita dei piloti, che è uno degli aspetti fondamentali per cui vogliamo avere team satellite, direi che con sei moto ci riusciamo tranquillamente lo stesso”.



A proposito di piloti: Massimo Rivola ci ha regalato una soffiata, dicendo che secondo lui Pedro Acosta è già in Ducati con Marc Marquez.



“Eeeh. Lui può dire e pensare quello che vuole, la realtà è che in questo momento noi stiamo puntando a chiudere l’operazione Marc Marquez, come avevamo fatto con Pecco nel 2024 quando era campione del mondo in carica. A quell’epoca rinnovammo il contratto con lui prima dell’inizio della stagione e l’obiettivo è esattamente quello”.



Anche prima di Sepang?



“Stiamo lavorando, non so ancora quando riusciremo a chiudere tutti i tasselli della negoziazione, però l’obiettivo è quello di farlo prima dell’avvio del mondiale”.



E con Pecco vi darete cinque, sei gare? Oppure magari al Mugello?



“Una volta chiuso il primo penseremo al secondo”.



Quindi è proprio vero che una volta sistemato Marc si inizieranno a muovere gli altri. Questa storia di Pedro Acosta che firma sotto Natale…



“Ripeto: credo che sia abbastanza normale che essendo il campione in carica, soprattutto per noi che ce l’abbiamo in casa, sia il pilota più importante con cui chiudere”.