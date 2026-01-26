Davide Tardozzi: “A Marquez a volte ho consigliato di ragionare, una dritta da HRC. Bagnaia? Non ha accettato di non poter vincere ma ora ha fatto un reset”

Che consiglio daresti a Marc?



“Molto difficile. L’unico consiglio che gli ho dato ogni tanto quest’anno gliel’ho dato all’ultimo minuto, quando si abbassa la visiera. Lì bisogna tenerlo tranquillo e farlo ragionare, perché sai che i piloti quando abbassano la visiera a volte toccano un interruttore che stacca il cervello. Marc di solito non lo fa, però voglio dire… per la voglia di vincere che ha e per le sue caratteristiche in pista e quando corre, con tanta voglia di vincere, a volte bisogna dirgli ‘ragiona’. Che poi lui lo fa anche, eh”.



Se non sbaglio è stato uno dei suoi vecchi uomini in HRC a darti questo consiglio.



“È vero. Una persona molto vicina a Marc, in cui Marc crede molto e ha sempre creduto. Questa persona mi ha dato un unico consiglio: ricordagli sempre di tenere acceso il cervello. Ma l’ha detto in modo positivo perché gli vuole un bene esagerato e… sono contento di questo consiglio e ogni tanto l'ho anche messo in pratica”.



E a Pecco Bagnaia invece cosa consiglieresti?



“Con Pecco abbiamo parlato a lungo dopo le vacanze. Quello che gli ho consigliato è di staccare e lui l’ha fatto con sua moglie, in vacanza. Dopodiché al suo ritorno dal viaggio abbiamo fatto una chiacchierata molto positiva. Io credo che Pecco abbia resettato il 2025 e abbia capito cosa non ha funzionato, per cui sono convinto che troveremo un Pecco molto in forma già dai test di Sepang”.



Nel 2024 non si è accontentato abbastanza perché ha vinto 11 GP ma sprecato molto. Nel 2025 paradossalmente è stato un po’ lo stesso: accettare i terzi posti di inizio anno lo avrebbe portato a migliorarsi e magari a vincere in altri GP.



“C’è stato qualcosa che non ha funzionato dopo le prime cinque o sei gare. In fondo ha vinto la terza gara ad Austin ed è sempre stato sul podio nella prima parte di stagione. Poi evidentemente qualcosa non ha girato nel modo giusto e forse ha preteso un po’ troppo quando le cose non erano messe così bene da potergli consentire di vincere. E non ha accettato di non poter vincere. Lui sa benissimo chi è, quanto è capace e crede in sé stesso. Pretendeva di vincere tutte le volte e questo forse l’ha un po’ frenato”.



A proposito: da quest’anno Dorna introdurrà le radio per i piloti e Pecco ha scherzato pensando a quando sarai tu a dargli delle indicazioni dal muretto dei box.



“Sì, probabilmente sarò io in contatto coi piloti, anche se è una cosa che dobbiamo decidere insieme a Gigi. Chiaramente staremo molto attenti. Abbiamo ingegneri che sono molto attenti, bravi e sul pezzo… con loro si collaborerà per capire prima di tutto come dare informazioni di sicurezza. Perché al netto del fatto che questa cosa probabilmente diventerà spettacolo, come è già in Formula 1, è nata anche per una questione di sicurezza, per avvisare i piloti di quando c’è un pericolo”.



Chi temi di più? Aprilia, Honda, KTM con questo Pedro Acosta…



“Secondo me tutte le case sono cresciute e non me la sento di indicare qualcuno al posto di qualcun altro. I giapponesi hanno fatto un gran passo avanti e tutte le case hanno almeno un pilota molto competitivo, per cui non mi sento di indicare un avversario. E penso che come sempre ci vorrà almeno metà campionato per sapere chi sarà l’avversario. Il tutto sperando che il nostro avversario saremo noi stessi”.



L’anno prossimo cambierà tutto: moto da 850cc, gomme Pirelli e poi la radio, i nuovi regolamenti sulle cadute… se tu potessi cambiare una regola o un aspetto della MotoGP dove lavoreresti?



“Credo che Dorna non stia lavorando male, soprattutto sta lavorando bene con l’MSMA che è l’associazione dei costruttori. In questo momento non dico nulla, anche perché bene o male in tutto quello che è stato deciso noi siamo stati coinvolti e resi partecipi. Poi alcune cose ti possono andare meglio e altre peggio, però tutto quello che sta succedendo è in compartecipazione con le case”.