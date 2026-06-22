Simone Battistella a MOW sul caso Bezzecchi: “L’errore è grave, ma è una reazione nata dallo sbaglio del marshal”

“Penso che Bezzecchi abbia fatto un errore grave. Però è un errore di reazione, ha visto una situazione di pericolo”. È domenica, Simone Battistella guarda la gara del suo pilota, Tayo Furusato, e intanto dice la sua sul caso Bezzecchi. È domenica mattina e nel paddock di Brno non si parla d’altro. Lui, che è sempre pacato e misurato nelle sue valutazioni, ha perso la pazienza, il che succede sempre quando una persona con una morale forte si trova davanti a quella che crede essere un’ingiustizia. A fianco di Battistella c’è seduto Andrea Dovizioso, il pilota che ha seguito da una vita e che continua a seguire: Dovi ascolta, non dice niente.



Il discorso è piuttosto lineare: “I marshal stavano intervenendo sulla moto in maniera scorretta: la moto era accesa, la prima marcia era inserita e toccando l’acceleratore il motore andava fuori giri, la ruota lanciava sassi. Se avessero inclinato la moto quella sarebbe partita come un missile. Nella concitazione del momento Bezzecchi ha corso per far capire questa cosa, poi naturalmente ha sbagliato perché si è incazzato e ha reagito male, l’errore sicuramente c’è. Ma è una reazione nata dall’errore del marshal e in un momento in cui era appena caduto durante una gara. Quando sono cose successe cose del genere, come a Quartararo un anno fa, lui prese duemila euro di multa, il nulla. Quando Aleix Espargarò diede una sberla sul casco di un altro pilota ci fu solo una piccola sanzione. Perché? Perché sono situazioni che vanno contestualizzate. Il pilota sbaglia ma è pieno di attenuanti. In questo caso non solo il pilota non ha causato pericolo, ha anche evitato che a causarlo fossero i marshal. L’ha fatto nel modo sbagliato, però quella era la sua vera intenzione. Non c’è stato un comportamento antisportivo in pista, come per esempio nel 2015. E anche in quel caso il pilota ebbe la possibilità di correre, nonostante la penalità. Ma pensiamo anche ad altre situazioni, come in Ungheria: il pilota fa un errore, stende altri quattro piloti e prende due long lap”.