12 luglio 2026

Il GP di Germania? Marc Marquez è ingiocabile (davanti a Ogura e Fernandez) e la “vigliacchissima dolcezza” inventata da Guido Meda è ciò che ricorderemo

12 luglio 2026

Marc Marquez rispetta il pronostico e si porta a casa la decima vittoria al Sachsenring, eguagliando il record di Giacomo Agostini a Imatra. Dietro il 93 le due Aprilia di Trackhouse, con Ogura che adesso è anche secondo nel mondiale dietro a Jorge Martìn (oggi quinto). Ma è stato un GP oggettivamente noioso e forse l'unica cosa che ricorderemo è una definizione inventata da Guido Meda per descrivere cadute come quella toccata a Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio
Il GP di Germania? Marc Marquez &egrave; ingiocabile (davanti a Ogura e Fernandez) e la &ldquo;vigliacchissima dolcezza&rdquo; inventata da Guido Meda &egrave; ci&ograve; che ricorderemo

Cosa ricorderemo del GP di Germania 2026? Probabilmente solo una definizione, inventata, manco a dirlo, da Guido Meda: “vigliacchissima dolcezza”. E’ un tipo di caduta (quando la moto va via sul davanti come se niente fosse, in maniera quasi morbida e “appoggiando” a terra il pilota) che dopo questa domenica hanno ben presente in testa Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Entrambi, infatti, sono caduti proprio in questo modo, rimediando uno zero che pesa tantissimo sulla classifica generale e di cui, manco a dirlo, ha beneficiato prima di tutto Marc Marquez. Sia inteso, il 93 non ha certo avuto bisogno dei favori della sorte, ma in questo fine settimana al Sachsenring gli si è aggiustato proprio tutto. Mentre gli altri, a cominciare da Marco Bezzecchi, si rompevano. Lui, invece, non ha sbagliato niente, ma niente davvero, mettendosi in tasca tutti i punti prendibili e ritrovandosi anche con qualche aiuto della fortuna dopo che a inizio stagione era stato proprio lui a dover aggiustare se stesso.

Al Sachsenring, insomma, è andato tutto come ci si aspettava che andasse: Marc che gira davanti alla prima curva e lì resta, mentre dietro di lui Alex Marquez finiva nella ghiaia e, prima ancora, ci finiva anche Fabio Di Giannantonio, mentre era in rincorsa di altri due a cui, invece, sta andando tutto alla grande: Raul Fernandez (che poi ha chiuso terzo) e Ai Ogura (che ha chiuso secondo). Il giapponese è secondo anche in classifica generale, dietro a quel Jorge Martin che oggi ha chiuso quinto al termine di una bella bagarre con Pecco Bagnaia. I punti di distacco tra lo spagnolo con l’Aprilia ufficiale e il giapponese con l’Aprilia satellite sono ora 14, ma è chiaro che chi fa più paura di tutti è il pilota che si trova terzo, a 18 punti da Martìn e 4 da Ogura: Marc Marquez.

“Sono super felice, è stato un weekend speciale – ha detto Marc Marquez al parco chiuso - Ero molto concentrato, per vincere il campionato dovevo attaccare qui e lo abbiamo fatto. Bisogna fare le cose giuste quando ci sentiamo forti e è quello che abbiamo fatto nelle ultime gare. Sono contento di aver raggiunto le dieci vittorie qui al Sachsenring: un numero importante". Un record raggiunto in passato solo da un certo Giacomo Agostini a Imatra. E deve aver fatto un certo effetto anche al solitamente freddissimo Ai Ogura sapere di ritrovarsi davanti in classifica generale a uno che è già leggenda. “E’ stata una domenica migliore di quanto mi aspettassi – ha però tagliato corto Ogura – E’ stato molto difficile sorpassare Raul, ma ho avuto un buon passo fino alla fine. Sono contento perchè non me l'aspettavo qui”.

Una gioia e una sorpresa, quelle del giapponese, condivise con il compagno di squadra Raul Fernandez: “Non pensavo di poter salire sul podio qui al Sachsenring. Avevo una persona molto importante nella mia mente, ieri la moto si muoveva molto e mi sentivo bloccato, oggi nei primi giri non mi sentivo molto a mio agio con il mio corpo e negli ultimi giri ero finito. Quindi sono molto contento per questo terzo posto: grazie al mio team”.

Appena giù dal podio ha piazzato la sua KTM un Pedro Acosta sempre più in grado di fare la differenza con una moto che è oggettivamente inferiore alle Aprilia e alle Ducati. Già detto del quinto posto di Jorge Martin e Pecco Bagnaia, invece, da segnalare resta la settima piazza occupata da un Fabio Quartararo capace di fare miracoli con la Yamaha M1 e ottava per Luca Marini, che si conferma miglior pilota Honda dopo l’ennesimo volo sulla ghiaia di Joan Mir. Chiudono la top ten Enea Bastianini e Brad Binder con le altre due KTM rimaste in pista (Maverick Vinales s’è ritirato quando era inesorabilmente ultimo). Tutti i piloti arrivati sotto la bandiera a scacchi, infine, sono andati a punti, visto che solo in 15 hanno chiuso la gara e anche Toprak Razgatlioglu, ultimo dietro a Alex Rins, ha raccolto un punto.

20260712 152919238 2691
La classifica finale del GP di Germania

More

Tag

Top Stories

di Emanuele Pieroni Emanuele Pieroni

Next

Next Next

Il gilet refrigerante di Sinner? Noi abbiamo provato quello di...