Il GP di Germania? Marc Marquez è ingiocabile (davanti a Ogura e Fernandez) e la “vigliacchissima dolcezza” inventata da Guido Meda è ciò che ricorderemo

Una gioia e una sorpresa, quelle del giapponese, condivise con il compagno di squadra Raul Fernandez: “Non pensavo di poter salire sul podio qui al Sachsenring. Avevo una persona molto importante nella mia mente, ieri la moto si muoveva molto e mi sentivo bloccato, oggi nei primi giri non mi sentivo molto a mio agio con il mio corpo e negli ultimi giri ero finito. Quindi sono molto contento per questo terzo posto: grazie al mio team”.

Appena giù dal podio ha piazzato la sua KTM un Pedro Acosta sempre più in grado di fare la differenza con una moto che è oggettivamente inferiore alle Aprilia e alle Ducati. Già detto del quinto posto di Jorge Martin e Pecco Bagnaia, invece, da segnalare resta la settima piazza occupata da un Fabio Quartararo capace di fare miracoli con la Yamaha M1 e ottava per Luca Marini, che si conferma miglior pilota Honda dopo l’ennesimo volo sulla ghiaia di Joan Mir. Chiudono la top ten Enea Bastianini e Brad Binder con le altre due KTM rimaste in pista (Maverick Vinales s’è ritirato quando era inesorabilmente ultimo). Tutti i piloti arrivati sotto la bandiera a scacchi, infine, sono andati a punti, visto che solo in 15 hanno chiuso la gara e anche Toprak Razgatlioglu, ultimo dietro a Alex Rins, ha raccolto un punto.