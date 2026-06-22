Jacques Villeneuve a fuoco sulla Ferrari: “Deve puntare su Hamilton, Leclerc non ha mai costruito nulla intorno a se”. Ma ha ragione?

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sports, l’ex campione di F1 1997 l’ha affermato senza mezzi termini, bocciando invece chi finora si era - quasi sempre - caricato la Scuderia sulle spalle: “La Ferrari deve concentrarsi su Hamilton se vuole avere anche solo una minima possibilità di vincere” tuona, spiegando poi il perché. “La decisione è facile da prendere, Leclerc è piuttosto indietro. Il monegasco ha avuto il tempo per costruirsi la squadra attorno, ma non l’ha fatto. Tenete presente com’è arrivato alla Ferrari, dopo una stagione normale alla Sauber: ha ottenuto all’improvviso un mega contratto da campione del mondo. Forse troppo grande, troppo presto, troppo in fretta”.

Secondo Jacques, infatti, per Charles tutto è arrivato in maniera estremamente semplice: “Non ha mai dovuto costruire nulla attorno a sé. Gli è stato dato tutto. Era veloce e questo bastava, perché la percezione generale era quella di una macchina incapace di vincere il Mondiale. Gli bastava vincere qualche gara e battere il compagno di squadra, che all’epoca era Vettel, per fare tutti contenti”.

Parole dure, ma la realtà è davvero come la descrive il canadese? No, per ovvii motivi. Leclerc è arrivato in Ferrari dopo una stagione in cui di normale ci sono state solo le prime gare in F1, perché le successive avevano impressionato tutti quanti. Il monegasco era stato veloce, ma non solo: 10 piazzamenti a punti con una Sauber tutt’altro che competitiva, 30 punti in più rispetto al compagno a fine anno, Marcus Ericsson, non un fenomeno ma nemmeno l’ultimo arrivato.

Poi, però, con l’arrivo di Hamilton lo scenario è cambiato, nonostante una prima stagione da compagni di squadra che aveva parlato chiaro: “L’anno scorso Lewis ha faticato con la macchina e con il team. Ci vuole tempo per costruire. Leclerc era contento di fare bella figura accanto a Lewis ma, quando Hamilton si è svegliato, ha fatto sue la macchina e la squadra, iniziando a dare il massimo senza risparmiarsi. A quel punto, Leclerc non era preparato”.