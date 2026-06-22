Il Ravenna vuole diventare l’Harry’s Bar del calcio italiano? Il figlio di Cipriani ingaggia Ronaldinho, che sul campo è Jimmy Page e fuori fa il testimonial

Quella foto di Ronaldinho, un po’ invecchiato ma sempre sorridente, con il look alla Tomas Milian, la sciarpa del Ravenna e la maglia numero 10 giallorossa, ci ha fatto impazzire. È una roba non per deboli di cuore, soprattutto se parliamo alla generazione nata tra gli anni Ottanta e Novanta, quelli che si sono potuti godere un genio assoluto del football in campo, nella sua massima espressione. La notizia ha fatto il giro del mondo in un secondo e nasce dalla geniale idea del presidente del Ravenna calcio, Ignazio Cipriani (discendente della famiglia che ha creato il brand di lusso Harry’s Bar), di ingaggiare, per la prossima stagione sportiva di Lega Pro, l’asso brasiliano, Pallone d’oro 2005 e uno dei calciatori migliori della storia di questo sport. La comunicazione ufficiale del club e quella riportata anche sui quotidiani locali, non chiarisce con certezza quale sia la natura di questa operazione. Ma lasciateci godere. Ronaldinho Gaucho, il prossimo campionato, scenderà in campo nella terza serie italiana? Forse sì, forse no. Il Ravenna calcio, quest’anno, al suo ritorno in Lega Pro, ha raccolto ottimi risultati: terzo posto e sconfitta nel secondo turno dei playoff contro la Salernitana, ma i piani di Cipriani per il futuro non si fermano qui: crescere sul campo, quindi tornare in Serie A (come da lui dichiarato il giorno in cui ha acquistato il club) e costruire un brand con respiro internazionale che possa portare volume di affari e visibilità anche alla città e al territorio romagnolo. Un impegno mantenuto fin da subito, realizzando un progetto di assoluto spessore, con un linguaggio diverso alle realtà locali della categoria.