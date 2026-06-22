Ma come stanno Sinner, Cobolli e Darderi in vista di Wimbledon? Ce lo dirà il Giorgio Armani Tennis Classic, l'anticamera dei Championships nel nome di Re Giorgio

Fondato nel 1869, l'Hurlingham Club è una finestra privilegiata sulla tradizione e sull'eleganza britanniche, un luogo dove intimità ed esclusività vanno a braccetto con esperienze culinarie e sportive. Situato a Fulham, nella zona sud-occidentale di Londra, è il quadro perfetto per chi ama coniugare classe e relax: nei suoi quasi 170.000 metri quadrati di giardini, il Club diventa un rifugio non solo per i suoi membri (oggi circa 13.000), ma anche per i tennisti che - una settimana l'anno - lo popolano per celebrare lo sport di alto livello.

Non è però inizialmente il tennis a intrattenere l'alta società londinese, bensì il tiro al piccione, attività principe di quello che nell'Ottocento poteva essere considerato a tutti gli effetti un resort di campagna. Nei decenni successivi all'apertura il Club ha ampliato la propria offerta introducendo campi da croquet, tennis e giardini botanici. Il fiore all'occhiello? La Club House in stile georgiano.

Giunto alla sua 32ª edizione, il Giorgio Armani Tennis Classic ha visto partecipare alcuni dei più grandi nomi del tennis, come Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Pete Sampras, Andy Roddick, Goran Ivanisevic e Tim Henman. Per dare un'idea dell'impatto, i partecipanti delle edizioni precedenti vantano complessivamente oltre 250 titoli del Grande Slam e più di 1.500 settimane al primo posto del ranking mondiale.

Quella di quest'anno è la prima edizione dopo la morte dello stilista italiano, title partner dell'evento. Il Club è dunque pronto a portare avanti l'eredità di Re Giorgio, accogliendo una compagine che parla in larga parte italiano. Tra gli invitati, infatti, figura non solo Jannik Sinner, al suo rientro ufficiale in campo dopo il Roland Garros, ma anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Oltre a loro, Shelton, Ruud, Norrie, Lehecka, Khachanov e Tien completano la rosa dei giocatori ATP, mentre Puig, Pennetta, Baghdatis, Bahrami e Chang costituiranno la categoria "Leggende".