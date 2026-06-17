Dio tifa Argentina. L’indomabile cuore albiceleste conquista anche il Bangladesh: il Messi(a) è da leggenda e il suo popolo invade Dacca

Y por final, señores y señoras: l’Argentina di Leo Messi. Mai come oggi, padrone assoluto di una Seleccion che durante la notte scorsa ha messo in chiaro ciò che era nell’aria: i campeones del Mundo ci hanno preso gusto y quieran levantarla otra vez (e vogliono alzarla, un’altra volta). Come l’Italia, come il Brasile… come una delle mas grandi di tutte perché con lui, non c’è storia alternativa, l’Albiceleste è di fatto diventata una delle più grandi. Questo è il Mondiale per dimostrarlo, quello della possibile conferma ma anche della leggerezza, dell’ossessione che lascia spazio al sogno, al divertimento al “chissà se potremo”, che saluta ormai da lontano e con sorriso sornione quel tanto ripetuto negli anni addietro “dobbiamo tornare a vincere” come promessa e debito da estinguere con una storia che meritava di essere aggiornata anche nel Palmares. La promessa fu mantenuta e in Qatar, quattro anni fa, persino Diego ha cominciato a riposare. La storia però corre veloce e da Qatar 2022 a USA 2026 il tempo sembra essere volato e quella Coppa sollevata ai danni di una Francia appena spodestata è ormai un ricordo. Dolce, meraviglioso, ma lontano.

L'Argentina però è ripartita esattamente da dove aveva lasciato. Con il pallone tra i piedi di Leo Messi e una locura finale che vale la festa di un intero popolo pronto a seguirlo ancora una volta. L'esordio mondiale contro l'Algeria in quel di Kansas City si è trasformato in una festa Albiceleste grazie al netto 3-0 firmato interamente dal numero 10, autore di una tripletta che ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei tifosi e rilanciato le ambizioni della Selección.