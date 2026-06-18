L’Italia è in castigo Mondiale e ci tocca pure fare i complimenti agli inglesi: il coro che percula Trump e Wonderwall cantata dai tifosi sono uno spettacolo

L'Inghilterra è sacro e profano. La nazione dell'etichetta, del re e la regina, dell'aplomb “inglese”, ma è anche punk, rock, i Sex Pistols e gli Oasis. E cosa c'è di più inglese del football, quello sport nato nei college e finito nelle strade, a cui gli inglesi come buona parte del mondo hanno votato gran parte della loro esistenza. E allora ci tocca invidiarli. Perché se noi “non siamo popolo” e “siam divisi”, loro, almeno quando in campo ci sono i Tre Leoni, sono una grande moltitudine. Sotto il collante della birra a fiumi gli inglesi si stringono attorno alla propria nazionale nei pub, nelle piazze, allo stadio. Ripongono nel sottoscala le faide delle firm e le bandiere dei club per indossare la maglia bianca e la croce di San Giorgio.

E l'Inghilterra non può non starci almeno un pochino simpatica, per quella maledizione di essere la nazionale che ha inventato il gioco ma che ai Mondiali, per un motivo o per un altro, ha raccolto un solo successo ormai risalente a sessant'anni fa anni fa.

Per questo è impossibile non emozionarsi guardando le immagini finali della partita di ieri fra i Leoni e la Croazia. Lo stadio di Arlington che diventa Anfield, Wonderwall nelle casse, i tifosi uniti a cantare a squarciagola e i giocatori sotto a guardare con lo sguardo colmo di emozione. Che aura, e che canzone Wonderwall, che si candida a diventare l'inno non ufficiale dei britannici per questo Mondiale dopo aver (sembra) soppiantato la pur bellissima It's coming home (che forse gli porta pure un po' di sfiga).