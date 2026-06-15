Aldo Grasso distrugge i Mondiali di Trump e Infantino: “Una convention della Fifa dove, ogni tanto, qualcuno prende a calci un pallone”

Nei giorni scorsi, Grasso aveva già criticato il taglio di Shakira durante la messa in onda della cerimonia di apertura della World Cup, ironizzando che la diretta si fosse presto trasformata in Chi l’ha visto?, tanto che gli aveva risposto anche il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci: se infatti il giornalista riteneva che la Rai avesse cercato di attribuire la responsabilità del taglio alla Fifa, era stato lo stesso Chiocci a rispondergli, respingendo la critica al mittente.

Lo sguardo però non è solo al nostro contesto. Donald Trump, Gianni Infantino e l’overdose da intrattenimento: il calcio del Mondiale Usa, Canada e Messico è stato colonizzato dallo show business americano: quando il Presidente degli USA e Infantino si stringono la mano, il calcio smette di essere uno sport e diventa un saggio di geopolitica distopica. Poi c’è il limite anche al binge-watching dei dribbling che, intanto, scrive Grasso sono pure spariti: ma da un punto di vista dello sport, il calcio è ovunque, sette giorni su sette, a ogni ora. Champions League infinite, campionati spezzatino, mondiali per club e, alla fine, il troppo stroppia.

Il calcio dunque, prosegue il critico, non è più il “rito pagano collettivo” che era e dovrebbe essere; piuttosto, sembra una lunghissima convention aziendale della Fifa in cui, ogni tanto, qualcuno prende a calci un pallone. Con la conseguenza che le feste permanenti hanno un difetto: dopo un po’, sembrano giorni normali.

Alla fine, Grasso come il pubblico tutto, questi Mondiali se li guarderà: ma senza battere ciglio. Anzi, “con il cuore freddo”.