Lewis Hamilton in Ferrari? È arrivato grazie a una battuta e a raccontarlo è Frederic Vasseur, che sul rapporto con Leclerc invece rivela: “Nulla si avvicina all’attaccamento che ho per lui”

Così sembrava, ma a cambiare tutto è stata la proposta formulata da Mercedes: “È tornato da me qualche settimana più tardi dicendomi che aveva avuto un contratto di un anno con una opzione di un altro anno a suo favore. A quel punto la strada era libera e ci siamo messi d’accordo. Aveva la Ferrari in testa da molto, moltissimo tempo e i pianeti si sono allineati”.

E così, da un paio di battute, è nato il matrimonio sportivo più rilevante e influente della storia della F1. Basti pensare che, ad appena poche ore dall’iconica foto postata davanti alla F40, il titolo in borsa di Ferrari è schizzato alle stelle.

A Maranello i due si sono ritrovati, dopo anni da quei titoli conquistati in F3 e F2 insieme, nel team Art, ma a sentire Vasseur in Sir Lewis nulla è cambiato: “Era già estremamente coraggioso da inglese a venire in una struttura francese. Se non avesse funzionato, l’avrebbero fatto a pezzi. In lui oggi ho ritrovato lo stesso coraggio, altrimenti non sarebbe venuto da noi. Ho ritrovato anche la stessa parte emotiva. Nei 12 mesi trascorsi prima del suo arrivo a Maranello si è immaginato, re-immaginato e re-immaginato ancora la scena. La foto dove posa davanti alla F40 la dice lunga, umanamente parlando ed è rivelatrice della sua attenzione ai dettagli. Lewis non lascia nulla al caso, a nessun livello”.