Valentino Rossi pronto a sfidare il Nurburgring e Max Verstappen? “Con BMW stiamo organizzando il tutto”

Dopo Max Verstappen, a cedere al fascino e al richiamo del vecchio Ring è Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo di MotoGP, diventato ormai uno dei protagonisti delle gare GT, ha messo nel mirino la 24 Ore del Nurburgring e la possibilità che corra all’Inferno Verde è tutt’altro che remota. Rossi e il suo management, infatti, stanno cercando attivamente uno slot disponibile in uno dei round restanti del NLS, il campionato endurance che si corre sull’anello Nord del tracciato, con l’obiettivo di ottenere il permesso necessario a partecipare.

A raccontarlo è stato lui stesso, a margine della 24 Ore di Spa: “Sembra che adesso si possa ottenere il permesso in un solo weekend. Stiamo parlando con BMW per organizzare tutto”, ha confermato Valentino come riportato da Motorsport.com. “La 24 Ore del Nürburgring è assolutamente nella mia bucket list. Spero che si possa fare con BMW”.