Sì, questa Ferrari in F1 è la peggiore di sempre: le statistiche sono impietose e i rivali, che nemmeno esistevano quando la Scuderia vinceva, fanno molto meglio

Forse, i tifosi della Ferrari hanno imparato ad accontentarsi, a festeggiare le vittorie dei GP come se fossero mondiali, gli stessi che anni fa arrivavano a raffica. È chiaro, la F1 è fatta di cicli e non sempre si può vincere come negli anni di Schumacher, dominati, ma negli ultimi sei la situazione è impietosa. A raccontarlo sono le percentuali di successi conquistati in ogni decennio, dal primo mondiale in F1 nel 1950 fino a quello ancora in corso, che si chiuderà nel 2029.

A pubblicare l’analisi, piuttosto interessante, è stato l’account statistico Holiness su X. Il quadro che emerge è chiarissimo: dal 2020 in poi la Ferrari sta vivendo il suo peggior periodo in termini percentuali dall'inizio della sua storia in F1.