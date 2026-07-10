Ma quindi Max Verstappen può davvero lasciare la Red Bull a fine stagione per andare in McLaren? Non solo e la situazione è complicatissima

La posizione di Max Verstappen in Red Bull è in bilico. E non lo è dal fine settimana di Silverstone, ma da molto prima, nonostante l’olandese abbia un contratto con il team di Milton Keynes valido fino al 2028. Dentro quel contratto, però, ci sarebbero delle clausole di uscita legate alle prestazioni della squadra: se il team non raggiunge determinati risultati, lui può andarsene a fine 2026. Ebbene, quelle clausole sarebbero già state attivate. A riferirlo è ESPN attraverso fonti interne al paddock.

Questo significa che Max, se vuole, può lasciare la Red Bull alla fine di questa stagione e ha tempo fino a ottobre per decidere. I motivi per cui potrebbe farlo non mancano: a Silverstone la sua vettura ha avuto un problema all’ala posteriore mobile e lui è finito nella ghiaia; otto giorni prima, in Austria, era successa la stessa cosa per una ragione diversa, ma sempre sullo stesso componente. Due incidenti ad alta velocità in due settimane: Verstappen dopo la gara ha usato la parola “pericoloso” e, quando un campione usa quella parola per descrivere la propria macchina, la situazione è seria.

Ma non è solo una questione di affidabilità perché Verstappen crede che il team non lo ascolti abbastanza. Sempre Silverstone voleva che gli ribaltassero il setup della macchina dopo le qualifiche, cosa che l’avrebbe costretto a partire dalla pit lane. La squadra ha detto no, lui ha corso e alla fine è andata come è andata. E soprattutto, negli ultimi mesi - o qualcosina in più - parecchie figure storicamente legate alla squadra hanno salutato Milton Keynes: Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko, Rob Marshall e Jonathan Wheatley. Dal prossimo anno anche Gianpiero Lambiase, il suo ingegnere di pista da anni, che ha già firmato con la McLaren.

Poi c’è la questione economica. Verstappen guadagna circa 55 milioni di dollari all’anno, grazie a un contratto firmato nel 2022 quando aveva appena vinto il suo primo titolo. Da allora ne ha vinti altri tre, la F1 è diventata ancora più grande e le squadre valgono miliardi. Lui e il suo team ritengono che meriti di più, ma la Red Bull non sarebbe d’accordo sui numeri. E quando i dirigenti del team gli hanno chiesto almeno un impegno verbale a restare, Verstappen non lo avrebbe dato.