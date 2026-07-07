L’addio da lacrime di Fabio Di Giannantonio alla VR46 e l’omaggio di Nadia Padovani ad Alex Marquez

Ci sono addii che passano inosservati e altri che fanno rumore. In MotoGP, di sicuro, quelli di Fabio Di Giannantonio a VR46 e Alex Marquez al team Gresini appartengono alla seconda categoria, prossimi a diventare compagni in KTM a partire dal 2027. E non perché ci si è lasciati male, come a volte può succedere, ma perché la storia che c’è stata tra i due piloti e le relative squadre ha rappresentato molto di più che una semplice collaborazione o un rapporto lavorativo.

Si parla di crescita, di trasformazione e di mondi che si sono intrecciati, gara dopo gara. Lo confermano i saluti di entrambi, uno più toccante dall’altro.

“Pensavo fosse un pelino più facile, porca t****”, esordisce Diggia portandosi le mani agli occhi. Alessio Salucci, Uccio, lo abbraccia e gli dà una pacca sulla spalla, i ragazzi di VR46 lo applaudono. Quando riprende il discorso è in lacrime: “Siete stati un team incredibile, siete un team pazzesco. Non sono mai stato così bene in una squadra, mi avete dato tutto”, afferma con la voce tremolante.