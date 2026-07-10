Provate a prenderlo! Marc Marquez “gioca allo scontento che non può permetterselo” dopo le Prequalifiche del Sachsenring: “Manca qualcosa”

Eccolo là, a abbassare ancora le aspettative, quasi a voler far finta di non sapere che chiunque sul circuito tedesco dovrà prima vedersela con lui, pur ammettendo che le Aprilia vanno forte davvero e che Fabio Di Giannantonio è in un momento straordinario. “Al momento, oggi, è quello che ha più passo e sta dimostrando di più – dice Marquez - Lui dice che io ho più talento? Sì, beh, a lui non piace la pressione, è più facile passarla agli altri! Però la realtà è che sta lottando per il campionato, è terzo nel mondiale e ha bisogno di fare il massimo dei punti se vuole lottare con le Aprilia nelle prossime gare. Fa parte del gioco".

Il resto del suo media scrum, Marc Marquez lo dedica alle solite e immancabili domande sulle sue condizioni di salute: "Da gennaio fino a prima di Assen passavamo davvero tantissime ore al giorno in fisioterapia. Adesso, dopo la gara di Assen, sto cercando di allenarmi più in palestra e fare meno fisioterapia. Il braccio destro non ha infiammazioni. Stiamo lavorando molto sul braccio sinistro, perché per compensare sforzo tantissimo quel lato. Sembra strano, ma ho meno forza a destra e più dolore a sinistra. In totale facciamo circa due ore al giorno di trattamento. Il rapporto con Dall’Igna? Qui non ci sarà, ma Gigi è sempre connesso con noi. Ha formato un grande gruppo in Ducati in questi anni, qui c'è tutta gente di massima fiducia e lui continua a seguire tutto costantemente".