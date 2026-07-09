Il falò di confronto al Sachsenring: piloti che se ne vanno, altri che ridono, Zarco penalizzato e la sola certezza che è Marc Marquez

Marco Bezzecchi, reduce dalla caduta più spaventosa della sua carriera, si presenta con un sorriso rilassato: “Sono contento di essere qua”, dice subito. E poi: “Il mio corpo ha fatto come una fisarmonica”. Quando gli chiedono come ha intenzione di tornare in pista e combatter era paura lui risponde con un’alzata di spalle: “Noi non siamo normali, altrimenti non avremmo fatto questo lavoro. Se ci pensi nella storia delle gare bene o male tutti hanno avuto cadute forti, Marc tra quelli che ci sono ancora ha avuto molte cadute grosse, nel passato anche tanti altri. E tutti alla fine sono tornati, perché andare in moto ci fa stare bene. Io onestamente non vedo l’ora”.



Pecco Bagnaia invece parla un po’ del figlio Oliviero, un po’ del suo ultimo WDW appena trascorso e un po’ del campionato, in cui sente di avere ancora qualche possibilità: “62 punti sono tanti, ma siamo a metà stagione e bisogna crederci”, racconta. E sulle sue possibilità al Sachsenring si dice più possibilista di quanto verrebbe da credere guardando la classifica. “Per battere Marc, però, manca comunque qualcosa”.



Inutile dire che il grande favorito è lui. Marc Marquez si presenta in conferenza stampa dando il cinque agli altri tre piloti: Di Giannantonio, Martín e Ogura. Dice che l’unica cosa che conta per il momento è il suo fisico, degli altri non gli importa nulla. Quando gli fanno notare che qui è il suo turno di prendere 37 punti lui alza le spalle: “Se vinci hai fatto il tuo, se non vinci è un problema. Non voglio pensarla così, tre o quattro gare fa era finita e adesso eccomi qua. Ci sono altri tre piloti velocissimi, che sono Diggia, Martin e Bezecchi, con cui dovrò fare i conti”. A questo punto arriva un’altra domanda su come faccia ad andare così forte al Sachsenring, in cui ha già vinto 9 volte in carriera: “Il record però ce l’ha lui”, dice guardando Di Giannantonio, che ride e risponde: “Preferirei fare cambio, il favorito sei sempre tu”.



A conoscere Marc Marquez verrebbe da pensare che farà il possibile per restituire il favore di ad Assen. In tutto questo verso le due del pomeriggio ci è arrivata una notifica dall’applicazione (Sportity) che dirama le decisioni della FIM: Johann Zarco è stato penalizzato con un doppio long lap per la manovra di Barcellona che gli sta costando un lunghissimo stop, da scontare quando rivedrà la pista. Con le prime voci di un suo possibile rientro a settembre però, l’arbitraggio ha pensato di intervenire.



Chiudiamo con una nota di colore: la stragrande maggioranza degli impiegati della ex Dorna che lavorano nella comunicazione, tra presentatori e giornalisti, è inglese, il che li ha portati a concludere la conferenza stampa con un "MotoGP Social" dedicato ai mondiali di calcio. Al quarto "It's coming home" ci siamo domandati dove fosse Erling Halaand coi suoi tamburi da regata: speriamo di rivederlo presto.