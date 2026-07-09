Fernando Alonso a fuoco sulla F1 del 2026: “Non servono talento o sorpassi, basta premere un bottone”. Frustrazione o dura verità?

Riflessioni pesanti, senza giri di parole. Per Fernando questa è tutto fuorché F1 e non si è tirato indietro dal gridarlo ad alta voce, come sempre. Eppure, la domanda sorge spontanea. A 44 anni suonati, con una macchina che ogni giro paga non meno di tre secondi, inesorabilmente la peggiore della griglia, cosa ci fa Alonso ancora in F1?



A maggior ragione se, a detta sua, tutto questo non ha senso. Viene da chiedersi cosa avrebbe detto qualora fosse stato lui a vincere, o quantomeno a battagliare per il podio. La risposta è semplice: magari è stato un po’ esagerato, eppure nella Sprint quella sensazione di totale disorientamento di fronte a vetture che si sorpassano e controsorpassano in continuazione in rettilineo c’è stata. Non come a Melbourne o a Shanghai, eppure c’è stata.

Ad oggi, a otto gare dall’inizio del mondiale, è chiaro a tutti come questa F1 sia nata sbagliata. Lo è per i piloti, per le squadre e pure per la Federazione che, mai come stavolta, si è fatta trovare pronta per cercare di risolvere parte delle problematiche emerse. E non è un caso che, a partire dal prossimo anno, il regolamento subirà dei cambiamenti per migliorare la situazione. Intanto, però, tocca correre così e chissà che l’ultima vettura di F1 guidata da Alonso non sia una di queste che non lo appagano, per niente. Non il finale di carriera che, qualora dovesse decidere di mollare tutto, avrebbe meritato.