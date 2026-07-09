Haaland è il nuovo calcio che fa dimenticare CR7, il suo ego e la mistica del campione che resiste al tempo. Meglio i vichinghi: pazzi, punk e che pensano già al fine carriera in campagna (con le mucche e un trattore)

Haaland, il vero punk del calcio. Gli obsoleti addetti ai lavori di questo Paese a forma di scarpa faticano a legittimarlo, nonostante le reti a grappolo, il mostruoso istinto da gol, la sua intelligenza calcistica. Quando nel girone di qualificazione, all’Italia capitò infaustamente la Norvegia, Fabio Caressa lo sminuiva, sottolineando che Haaland era stato “annullato” da Gatti. E poi - nomen omen - lo sconcertante Mario Sconcerti che si lasciò sfuggire come Haaland avesse quella faccia “un po’ da sindrome di Down”. I giornalisti istituzionali preferiscono blaterare di CR7: esibiscono retorica bollita che piace alla gente sulla mistica del campione che resiste al tempo e governa il suo corpo come un feroce dittatore. Patetico narcisismo per un pubblico in fase digestiva. CR7, col suo ego che zavorra il Portogallo, è il canone per eccellenza: sacrificio, longevità forzata, eroismo senescente.

Largo all’avanguardia, pubblico di me*da, come direbbe il grande e incompreso Freak Antoni. Erling Braut Haaland, a 25 anni, ha già annunciato che quando smetterà andrà a vivere in campagna, a Bryne, dove aprirà una piccola fattoria con mucche e un trattore. Haaland è libertà scanzonata fatta a calcio del futuro. Non solo la macchina da gol più letale del pianeta, centravanti che sembra uscito da una PlayStation e che realizza con la fantasia del gamer: lui attinge da qualcosa di più profondo e disturbante, soprattutto per chi è abituato ai vecchi miti. Si dice giocare a calcio: infatti lui gioca, ogni sua azione e conseguente gol sono accompagnati da smorfie, camminate troglodite, capelli sciolti sulle spalle alla seconda marcatura contro i tramontati brasiliani. Tutto accade su quel campo, per finire all’istante sui social. Haaland è il campione della generazione TikTok, così nativo digitale da piacere anche a chi il calcio non lo segue. Tantissime ragazze del Nord e dell’Europa dell’Est - bionde, capelli lunghi - ne imitano le movenze nei reel, tendenza che lui approva e rilancia, perché lui è l’unico campione di calcio che non si prende sul serio.