Nei palinsesti Sky il colpo di scena è che non succede mai niente: arrivano Caressa e Parodi, tornano i programmi del giovedì sera, chef, viaggi, Borghese, Cannavacciuolo e la tv è sempre la solita minestra

Se in tv c’è una certezza, quella si chiama Sky. In mese di palinsesti, di dubbi su chi tornerà, chi passa dall’altra parte della barricata, smentite e conferme, un abbonato di Sky può sempre contare sulla tv che fu di Murdoch: perché di oscillamenti non ce ne sono. Prima parte X Factor, poi MasterChef, poi Pechino Express: sempre al giovedì, una certezza granitica. Da settembre fissi uno dietro l’altro, in fila per tre col resto di Caressa: da due stagioni a questa parte infatti, agli appuntamenti del giovedì si è aggiunto anche Money Road-Ogni tentazione ha un prezzo, rappresentazione televisiva cristallina dell’homo homini lupus affidata a un Fabio Caressa che, di anno in anno, si sta scoprendo sempre più personaggio televisivo oltre il cronista sportivo.
Nel frattempo, mollati i fornelli, come due Ferragnez dalle più modeste ambizioni, Benedetta Parodi ha iniziato a lavorare in video insieme al marito: così, dopo L'amore è cieco su Netflix, adattamento italiano di Love is blind, la coppia Parodi-Caressa adesso si prepara a Italia per due – Consigli disordinati di viaggio, nuovo programma di TV8 in cui i due viaggeranno per il Paese alla scoperta delle storie di chi vive il territorio, aggiungendo a questo format tutt’altro che inedito, la possibilità di spiare dal buco della serratura le dinamiche tra i due. A TV8 tornerà inoltre il GialappaShow, sempre perché in quel di Sky la programmazione procede spedita come una macchina da guerra. Ed è una macchina da guerra che, con l’arrivo di MasterChef Italia, non solo ha instillato nel pubblico il virus del recensore di ristoranti, ma l’ha pure alimentato. Anzi, lo ha espanso: 4 Hotel con Bruno Barbieri è arrivato niente di meno che alla sedicesima edizione, in partenza a settembre giusto per inaugurare la stagione televisiva 2026-2027.
Torna Antonino Cannavacciuolo, “spacchettato” dalla giuria di MasterChef come Barbieri per condurre un programma tutto suo: Taste of Italy, insieme a Chiara Pavan e Anna Zhang, vincitrice della quattordicesima edizione italiana di MasterChef Italia. Programma che, corsi e ricorsi storici, prevede un viaggio on the road per lo stivale, con tanto di cuochi amatoriali che realizzeranno le ricette tradizionali migliori. E ci risiamo: il binomio territorio e tradizioni enogastronomiche torna e si ripropone, con qualche leggera variazione del tema.
Torna e si ripropone pure Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti a inizio del prossimo anno e Celebrity Chef, per non farci mancare pure i personaggi famosi ai fornelli. La novità? Cooking Grandmas, perché le nonne ai fornelli ci mancavano: la famiglia, un’altra volta le tradizioni; le nonne italiane che, si sa, come cucinano loro nemmeno i ristoranti.
Anche la cucina a Sky è un certezza granitica: come i programmi del giovedì. Ma per fortuna di chi paga l’abbonamento, poi arrivano le serie tv.