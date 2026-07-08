8 luglio 2026

Nei palinsesti Sky il colpo di scena è che non succede mai niente: arrivano Caressa e Parodi, tornano i programmi del giovedì sera, chef, viaggi, Borghese, Cannavacciuolo e la tv è sempre la solita minestra

8 luglio 2026

Mentre Rai e Mediaset si inseguono tra traslochi e telemercato, Sky resta fedele alla sua religione: chef, viaggi, tradizioni e Fabio Caressa. Dai ritorni di “MasterChef”, “4 Ristoranti” e “Pechino Express” alle nonne ai fornelli di “Cooking Grandmas”, il vero colpo di scena della pay tv è che non c'è alcun colpo di scena

Foto di: Ansa

Nei palinsesti Sky il colpo di scena &egrave; che non succede mai niente: arrivano Caressa e Parodi, tornano i programmi del gioved&igrave; sera, chef, viaggi, Borghese, Cannavacciuolo e la tv &egrave; sempre la solita minestra

Se in tv c’è una certezza, quella si chiama Sky. In mese di palinsesti, di dubbi su chi tornerà, chi passa dall’altra parte della barricata, smentite e conferme, un abbonato di Sky può sempre contare sulla tv che fu di Murdoch: perché di oscillamenti non ce ne sono. Prima parte X Factor, poi MasterChef, poi Pechino Express: sempre al giovedì, una certezza granitica. Da settembre fissi uno dietro l’altro, in fila per tre col resto di Caressa: da due stagioni a questa parte infatti, agli appuntamenti del giovedì si è aggiunto anche Money Road-Ogni tentazione ha un prezzo, rappresentazione televisiva cristallina dell’homo homini lupus affidata a un Fabio Caressa che, di anno in anno, si sta scoprendo sempre più personaggio televisivo oltre il cronista sportivo.

Fabio Caressa conduce Money Road
Fabio Caressa conduce Money Road Ufficio Stampa Sky

Nel frattempo, mollati i fornelli, come due Ferragnez dalle più modeste ambizioni, Benedetta Parodi ha iniziato a lavorare in video insieme al marito: così, dopo L'amore è cieco su Netflix, adattamento italiano di Love is blind, la coppia Parodi-Caressa adesso si prepara a Italia per due – Consigli disordinati di viaggio, nuovo programma di TV8 in cui i due viaggeranno per il Paese alla scoperta delle storie di chi vive il territorio, aggiungendo a questo format tutt’altro che inedito, la possibilità di spiare dal buco della serratura le dinamiche tra i due. A TV8 tornerà inoltre il GialappaShow, sempre perché in quel di Sky la programmazione procede spedita come una macchina da guerra. Ed è una macchina da guerra che, con l’arrivo di MasterChef Italia, non solo ha instillato nel pubblico il virus del recensore di ristoranti, ma l’ha pure alimentato. Anzi, lo ha espanso: 4 Hotel con Bruno Barbieri è arrivato niente di meno che alla sedicesima edizione, in partenza a settembre giusto per inaugurare la stagione televisiva 2026-2027.

Giorgia e i giudici di X Factor 2025
I giudici di X Factor 2025 Ufficio Stampa Sky

Torna Antonino Cannavacciuolo, “spacchettato” dalla giuria di MasterChef come Barbieri per condurre un programma tutto suo: Taste of Italy, insieme a Chiara Pavan e Anna Zhang, vincitrice della quattordicesima edizione italiana di MasterChef Italia. Programma che, corsi e ricorsi storici, prevede un viaggio on the road per lo stivale, con tanto di cuochi amatoriali che realizzeranno le ricette tradizionali migliori. E ci risiamo: il binomio territorio e tradizioni enogastronomiche torna e si ripropone, con qualche leggera variazione del tema.
Torna e si ripropone pure Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti a inizio del prossimo anno e Celebrity Chef, per non farci mancare pure i personaggi famosi ai fornelli. La novità? Cooking Grandmas, perché le nonne ai fornelli ci mancavano: la famiglia, un’altra volta le tradizioni; le nonne italiane che, si sa, come cucinano loro nemmeno i ristoranti. 
Anche la cucina a Sky è un certezza granitica: come i programmi del giovedì. Ma per fortuna di chi paga l’abbonamento, poi arrivano le serie tv.

https://www.youtube.com/watch?v=qyCAv_YrKCQ&amp;t=1400s

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