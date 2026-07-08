Nei palinsesti Sky il colpo di scena è che non succede mai niente: arrivano Caressa e Parodi, tornano i programmi del giovedì sera, chef, viaggi, Borghese, Cannavacciuolo e la tv è sempre la solita minestra

Torna Antonino Cannavacciuolo, “spacchettato” dalla giuria di MasterChef come Barbieri per condurre un programma tutto suo: Taste of Italy, insieme a Chiara Pavan e Anna Zhang, vincitrice della quattordicesima edizione italiana di MasterChef Italia. Programma che, corsi e ricorsi storici, prevede un viaggio on the road per lo stivale, con tanto di cuochi amatoriali che realizzeranno le ricette tradizionali migliori. E ci risiamo: il binomio territorio e tradizioni enogastronomiche torna e si ripropone, con qualche leggera variazione del tema.

Torna e si ripropone pure Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti a inizio del prossimo anno e Celebrity Chef, per non farci mancare pure i personaggi famosi ai fornelli. La novità? Cooking Grandmas, perché le nonne ai fornelli ci mancavano: la famiglia, un’altra volta le tradizioni; le nonne italiane che, si sa, come cucinano loro nemmeno i ristoranti.

Anche la cucina a Sky è un certezza granitica: come i programmi del giovedì. Ma per fortuna di chi paga l’abbonamento, poi arrivano le serie tv.