Torna "Money Road", il reality di Sky con Fabio Caressa che ci aveva fatto impazzire: ci riuscirà anche con la seconda stagione?

Ma ve lo ricordate Money Road? Si, proprio quello: il format di Sky che, al debutto nella passata stagione televisiva, aveva chiuso con un’ultima puntata al fulmicotone. Per il giorno seguente e non solo infatti, lo show condotto da Fabio Caressa era stato un argomento a dir poco discusso, con i social che brulicavano di commenti indignati e i concorrenti traditori presi di mira. Perché ogni tentazione ha un prezzo, e quella dei soldi era stata pagata cara.
Ebbene, ora si raddoppia: su Sky Uno infatti, è in partenza la seconda edizione del programma dove non ci sono giudizi, ma solo scelte e conseguenze.
Il programma era stato il reality rivelazione del 2025 e, dopo l'avventura di Pechino Express, aveva promosso Fabio Caressa a un ruolo inedito: dallo sport all'intrattenimento, nel ruolo di conduttore e, soprattutto, diavolo tentatore. Spettava infatti a lui sottoporre i concorrenti alle tentazioni, mostrando lussi e golosità nel mezzo dei loro tribolatissimi trekking nella giungla malese: così, a ogni tentazione assecondata, il montepremi collettivo scalava di migliaia di euro. Ed era esattamente questo il cuore di Money Road: non solo la capacità di resistere, ma soprattutto quella di ragionare come gruppo anteponendo il vantaggio collettivo a quello personale.
L'ultima puntata ci aveva sbattuto in faccia una tragica verità: il tradimento è sempre dietro l'angolo, anche quando non te l'aspetti. Proprio quando infatti il gruppo sembrava aver trovato un equilibrio, le varie componenti un'intesa e un accordo sulla spartizione finale del malloppo, era arrivato lo schiaffo: il concorrente che, al di là delle belle parole, decide di privare qualcun altro della sua quota e dare l'alibi a una collega di fare altrettanto. A conclusione, a rendere ancora più sonoro lo schiaffone, ci avevano pensato le reazioni dei concorrenti che, per la maggior parte, non si erano opposti a quanto era appena successo.
Ma ora la domanda è: l'esperimento avrà la stessa efficacia, dato che i concorrenti sanno cos'è successo l'anno passato? Può esserci uno shock altrettanto forte, per lo spettatore? Di certo, la seconda stagione sarà ancora più dura. Ancora 12 concorrenti perfettamente sconosciuti e provenienti da mondi diversi, ancora l'umidissima giungla della Malesia, ancora il montepremi di 300mila euro che verrà decurtato; immancabile poi, lo sportello ATM nel mezzo della giungla. Stavolta però, da Sky promettono che i percorsi saranno ancora più faticosi, ma pure una partenza con già due ospiti d'onore: Orietta Berti e Alessandro Borghese.
Riuscirà Money Road a confermare il successo ottenuto?