21 maggio 2026

Torna "Money Road", il reality di Sky con Fabio Caressa che ci aveva fatto impazzire: ci riuscirà anche con la seconda stagione?

21 maggio 2026

Era stato il reality rivelazione del 2025 e aveva promosso Fabio Caressa al ruolo di conduttore ma, soprattutto, a quello di diavolo tentatore. Spettava infatti a lui sottoporre i concorrenti alle tentazioni, mostrando lussi e golosità nel mezzo dei loro tribolatissimi trekking nella giungla malese: così, a ogni tentazione assecondata, il montepremi collettivo scalava di migliaia di euro. "Money Road" ci aveva fatto impazzire; adesso arriva la seconda stagione

Foto di: Ufficio Stampa Sky

Torna &quot;Money Road&quot;, il reality di Sky con Fabio Caressa che ci aveva fatto impazzire: ci riuscir&agrave; anche con la seconda stagione?

Ma ve lo ricordate Money Road? Si, proprio quello: il format di Sky che, al debutto nella passata stagione televisiva, aveva chiuso con un’ultima puntata al fulmicotone. Per il giorno seguente e non solo infatti, lo show condotto da Fabio Caressa era stato un argomento a dir poco discusso, con i social che brulicavano di commenti indignati e i concorrenti traditori presi di mira. Perché ogni tentazione ha un prezzo, e quella dei soldi era stata pagata cara.
Ebbene, ora si raddoppia: su Sky Uno infatti, è in partenza la seconda edizione del programma dove non ci sono giudizi, ma solo scelte e conseguenze.

Fabio Caressa conduce Money Road
Fabio Caressa conduce Money Road Ufficio Stampa Sky

Il programma era stato il reality rivelazione del 2025 e, dopo l'avventura di Pechino Express, aveva promosso Fabio Caressa a un ruolo inedito: dallo sport all'intrattenimento, nel ruolo di conduttore e, soprattutto, diavolo tentatore. Spettava infatti a lui sottoporre i concorrenti alle tentazioni, mostrando lussi e golosità nel mezzo dei loro tribolatissimi trekking nella giungla malese: così, a ogni tentazione assecondata, il montepremi collettivo scalava di migliaia di euro. Ed era esattamente questo il cuore di Money Road: non solo la capacità di resistere, ma soprattutto quella di ragionare come gruppo anteponendo il vantaggio collettivo a quello personale. 
L'ultima puntata ci aveva sbattuto in faccia una tragica verità: il tradimento è sempre dietro l'angolo, anche quando non te l'aspetti. Proprio quando infatti il gruppo sembrava aver trovato un equilibrio, le varie componenti un'intesa e un accordo sulla spartizione finale del malloppo, era arrivato lo schiaffo: il concorrente che, al di là delle belle parole, decide di privare qualcun altro della sua quota e dare l'alibi a una collega di fare altrettanto. A  conclusione, a rendere ancora più sonoro lo schiaffone, ci avevano pensato le reazioni dei concorrenti che, per la maggior parte, non si erano opposti a quanto era appena successo.

Fabio Caressa Money Road
Il tentatore della compagnia

Ma ora la domanda è: l'esperimento avrà la stessa efficacia, dato che i concorrenti sanno cos'è successo l'anno passato? Può esserci uno shock altrettanto forte, per lo spettatore? Di certo, la seconda stagione sarà ancora più dura. Ancora 12 concorrenti perfettamente sconosciuti e provenienti da mondi diversi, ancora l'umidissima giungla della Malesia, ancora il montepremi di 300mila euro che verrà decurtato; immancabile poi, lo sportello ATM nel mezzo della giungla. Stavolta però, da Sky promettono che i percorsi saranno ancora più faticosi, ma pure una partenza con già due ospiti d'onore: Orietta Berti e Alessandro Borghese.
Riuscirà Money Road a confermare il successo ottenuto?

https://open.spotify.com/show/5T9xxCp5taZVjub6B8YF56

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di Irene Natali Irene Natali

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