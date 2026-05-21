Torna "Money Road", il reality di Sky con Fabio Caressa che ci aveva fatto impazzire: ci riuscirà anche con la seconda stagione?

Il programma era stato il reality rivelazione del 2025 e, dopo l'avventura di Pechino Express, aveva promosso Fabio Caressa a un ruolo inedito: dallo sport all'intrattenimento, nel ruolo di conduttore e, soprattutto, diavolo tentatore. Spettava infatti a lui sottoporre i concorrenti alle tentazioni, mostrando lussi e golosità nel mezzo dei loro tribolatissimi trekking nella giungla malese: così, a ogni tentazione assecondata, il montepremi collettivo scalava di migliaia di euro. Ed era esattamente questo il cuore di Money Road: non solo la capacità di resistere, ma soprattutto quella di ragionare come gruppo anteponendo il vantaggio collettivo a quello personale.

L'ultima puntata ci aveva sbattuto in faccia una tragica verità: il tradimento è sempre dietro l'angolo, anche quando non te l'aspetti. Proprio quando infatti il gruppo sembrava aver trovato un equilibrio, le varie componenti un'intesa e un accordo sulla spartizione finale del malloppo, era arrivato lo schiaffo: il concorrente che, al di là delle belle parole, decide di privare qualcun altro della sua quota e dare l'alibi a una collega di fare altrettanto. A conclusione, a rendere ancora più sonoro lo schiaffone, ci avevano pensato le reazioni dei concorrenti che, per la maggior parte, non si erano opposti a quanto era appena successo.