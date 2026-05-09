Irama nuovo giudice a "X Factor"? È la novità della prossima edizione del programma di Sky, ma la verità è che lo show è sempre lo stesso

L’equivoco principale si chiama Fedez. Quando infatti arrivò nel talent show, sembrano ere geologiche fa, era un rapper già conosciuto, ma niente a che vedere con quello che sarebbe venuto dopo. Quello era il Fedez di Pop-Hoolista, quello che duettava con Francesca Michielin in Magnifico nel 2014: proprio grazie a X Factor, Federico Lucia aveva trovato l’occasione che gli permetteva di uscire dai confini del rap. Con cinque edizioni consecutive da giudice, Fedez ne era uscito famoso davvero: nel suo caso, la tv era stato il volano per la carriera musicale e non solo.

Ma Fedez è uno; sono pochi i casi in cui si possa dire altrettanto. In diciannove edizioni del talent show, quella con Irama sarà la ventesima, abbiamo invece visto personaggi che piuttosto si rilanciano. Vale anche per Achille Lauro, che attraverso X Factor si è ricostruito l’immagine, passando dal personaggio trasgressivo a quello in completo gessato che canta le ballad sugli “incoscienti giovani”.

È più facile finire su quel bancone in veste di vecchia gloria da rispolverare, o di cantante bisognoso di uscire da una fase di stallo, che di artista in rampa di lancio.