Intervista totale a Paolo Crepet: “Il Grande Fratello non lo seguo, piuttosto mi faccio una passeggiata. I talent? Siamo passati dai talent scout ai talent mediocrity. Togliere ‘partigiano’ da ‘Bella ciao’ è vergognoso”

Dopo gli ultimi scontri al Grande Fratello Vip e le polemiche sollevate dall’esibizione di Delia Buglisi al Concertone del Primo Maggio, abbiamo voluto chiedere un parere a Paolo Crepet sull’influenza del mondo della televisione oggi - reality compresi-, sulla possibilità che le dinamiche dello spettacolo vengano emulate nella realtà dai più giovani e non e sul concetto di meritocrazia, dalla televisione fino ai social network. L’opinione di Crepet è netta e lineare.

Francesco Guccini ha dichiarato di guardare il Grande Fratello perché lo diverte, seppur con “spirito snob”. Lei lo guarda o lo guarderebbe mai?

Assolutamente no. Non lo seguo, mi faccio una passeggiata piuttosto. Il Grande Fratello c’è da una ventina d’anni. Siamo sopravvissuti anche a quello. All’inizio è stata anche una novità, seppur sia un prodotto importato. Funzionava. Guardare dal buco della serratura funziona sempre.

Crede che esista il rischio che tutto ciò che si vede in televisione (e anche nei reality) possa essere emulato dai giovani?

No, oggi i ragazzi seguono i social. La tv conta solo per Sanremo e se fossimo andati ai mondiali. Mi pare che la televisione abbia smarrito gran parte di quello che una volta era l’intrattenimento. Oggi ci sono talk show politici e cronaca nera a go go, che se faccia bene o male agli italiani non lo so. Di certo non è edificante parlare solo di morti ammazzati. Il rischio di emulazione esiste da metà dell’Ottocento, non è certo legato ai nuovi media. La televisione oggi la fanno i social. Un ragazzo si fa la televisione che crede. Chiaramente se la televisione non ha più niente da dare, se non i soliti talk show politici, è chiaro che un ragazzo, così come anche un adulto, scelga di non vedere la televisione. Io la vedo solo per seguire Sinner e spesso la guardo dal telefonino. Vado in televisione, ma non la vedo.

Quello dell’emulazione è un vecchio dibattito che viene dal cinema. Da capolavori come Arancia Meccanica, che voleva essere contro la violenza, ma nel frattempo la replicava. All’epoca i ragazzi andavano al cinema, pensa com’eravamo scemi! Adesso che sono tutti intelligenti, stanno chiusi in gabinetto a vedersi non so che cosa su un telefonino.

Ma mentre il film viene venduto come narrazione fittizia, il reality viene presentato come realtà. Secondo lei quello che si vede al Grande Fratello è reale o è pianificato dagli autori?

Che Grande Fratello sia una realtà non so chi ci possa mai aver creduto. Tutti lo sanno, da vent’anni a questa parte. Io fui chiamato ad occuparmi del primo Grande Fratello in quanto grande evento che riguardava i giovani. Quello fu l’unico motivo che mi spinse a guardarlo. Era evidente che tutte le battute erano già scritte. A me sembrava assolutamente ovvio che gran parte di quello che vedevamo fosse parte di una sceneggiatura. Così come anche i personaggi che componevano il casting: scelti appositamente per attrarre.