La cosa più bella dei palinsesti Rai è stata la domanda pericolosissima del giornalista de “La Verità”: non è “TeleMeloni”, ma qual è un programma che caratterizza questa Rai?

Eppure insomma, la Rai s’è fatta media company e dovremmo pensare ai cambiamenti del mezzo, più che a “TeleMeloni” o al pasticciaccio della Commissione di Vigilanza azzeratasi in massa, come aveva predetto la seguitissima pagina di BoicotteRai, purtroppo sparita da Instagram prima di poter emettere un “ve l’avevamo detto”.

Proprio perché non dovremmo pensare a “TeleMeloni”, da casa irrompe la domanda di Maurizio Caverzan de La Verità: premesso che il giornalista non ha visto martiri andarsene dalla Rai e che per lui non ha senso parlare di “TeleMeloni”, qual è un programma che caratterizza questa Rai?

La domanda è tanto semplice quanto insidiosa: quale trasmissione la Rai attuale potrebbe vantare come propria, con quale potrebbe riconoscersi? Talmente insidiosa che dopo la premessa, perfettamente da linea editoriale de La Verità, sul palco calano lunghissimi secondi di silenzio; a differenza della platea, dove invece cala una certa sghignazzata di massa per la stilettata. Ed eccola qua, la sintesi: sia della Rai che dell’intero evento.

L’applauso più sentito? Lo prende Stefano Coletta, quando spiega che pur amando Chi l’ha visto?, ha “contezza” del suo ruolo e ha sentito che non fosse nelle sue corde, perciò ha deciso di rifiutare la conduzione. Un che riconosce i suoi limiti, motivando il tutto con un linguaggio forbito e che, proprio per la sua consapevolezza, si prende l’applauso dei presenti: a modo suo, anche questa è una notizia.dirigente