Chi prende il posto di Federica Sciarelli? Da Francesca Fagnani a Massimo Giletti, la Rai apre la corsa per la conduzione di “Chi l’ha visto?” su Rai 3

ADN Kronos fa due nomi: Eleonora Daniele e Massimo Giletti, la prima ha già testato Storie di Sera in seconda serata su Rai 1 e il daytime, sempre dedicandosi alla cronaca, mentre il secondo ha garantito ascolti a Rai 3 con Lo Stato delle Cose e le sue inchieste.

Altri nomi che si starebbero valutando, questi riportati da Affari Italiani, sarebbero Manuela Moreno, Tg2 e Vita in Diretta Estate, sono: Francesca Fialdini, Paola Perego, Pino Rinaldi e Francesca Fagnani. Quest’ultima in particolare, confermata da Giuseppe Candela, sembrerebbe il nome più accreditato: il problema sarebbe poter conciliare con Belve, dato che l’azienda comunque non è favorevole ad una riduzione delle puntate.

Del resto, la Fagnani non è solo quella del “circoletto” o del “lei che belva si sente?”: è la giornalista delle inchieste sulla criminalità organizzata ad Ostia, ed è anche quella dello spinoff Belve Crime. Molto amata dal pubblico televisivo, può contare su uno zoccolo di fedeli telespettatori: di certo una presenza forte, che andrebbe a raccogliere il testimone di una conduzione altrettanto identitaria.