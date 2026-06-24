Chi prende il posto di Federica Sciarelli? Da Francesca Fagnani a Massimo Giletti, la Rai apre la corsa per la conduzione di “Chi l’ha visto?” su Rai 3

Federica Sciarelli va in pensione: se la giornalista non fa come Mara Venier, questa potrebbe essere la sua ultima edizione di Chi l’ha visto?
Lo rende noto la Rai stessa con una nota ufficiale: il contratto è in scadenza, perciò sia l’azienda che la Sciarelli starebbero ragionando sul futuro professionale. Il nodo centrale è, ovviamente, uno dei capisaldi di Rai 3: il programma simbolo della rete, che per oltre vent’anni ha raccontato le storie delle persone scomparse e delle loro famiglie. Non solo: perché Chi l’ha visto? si è occupato anche di cronaca, diventando spesso a sua volta notizia. Basti ricordare quando la Sciarelli si ritrovò a dare la notizia del ritrovamento del corpo di Sarah Scazzi, proprio mentre era in collegamento con la madre Concetta Serrano.
Si tratta di uno di quei programmi che si identifica con la conduttrice, e a cui ora Viale Mazzini dovrà trovare un’erede all’altezza. In pieno periodo di telemercato, con i palinsesti Rai all’orizzonte, iniziano già a circolare i nomi del dopo-Sciarelli.
ADN Kronos fa due nomi: Eleonora Daniele e Massimo Giletti, la prima ha già testato Storie di Sera in seconda serata su Rai 1 e il daytime, sempre dedicandosi alla cronaca, mentre il secondo ha garantito ascolti a Rai 3 con Lo Stato delle Cose e le sue inchieste.
Altri nomi che si starebbero valutando, questi riportati da Affari Italiani, sarebbero Manuela Moreno, Tg2 e Vita in Diretta Estate, sono: Francesca Fialdini, Paola Perego, Pino Rinaldi e Francesca Fagnani. Quest’ultima in particolare, confermata da Giuseppe Candela, sembrerebbe il nome più accreditato: il problema sarebbe poter conciliare con Belve, dato che l’azienda comunque non è favorevole ad una riduzione delle puntate.
Del resto, la Fagnani non è solo quella del “circoletto” o del “lei che belva si sente?”: è la giornalista delle inchieste sulla criminalità organizzata ad Ostia, ed è anche quella dello spinoff Belve Crime. Molto amata dal pubblico televisivo, può contare su uno zoccolo di fedeli telespettatori: di certo una presenza forte, che andrebbe a raccogliere il testimone di una conduzione altrettanto identitaria.
Ma la Fagnani non è l’unica opzione. Un’altra soluzione potrebbe essere interna, come accadde quando la Gabanelli lasciò Report nelle mani di Sigfrido Ranucci. In questo caso, i nomi più probabili potrebbero essere quelli di Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, entrambe giornaliste e inviate storiche del programma.