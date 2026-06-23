Bollani suonava il piano e la Rai lo trom*a: “Via dei matti n.0” su Rai 3 chiude e il servizio pubblico perde un altro pezzo

Ispirato da un verso di Sergio Endrigo, in ogni puntata un tema diverso, Via dei matti n.0 ha tenuto compagnia all’ora di cena, per una mezz’ora circa, prima di Un Posto al Sole. Rai 3 passava dalla nicchia della divulgazione musicale al nazionalpopolare della soap partenopea, a cui pure i suoi spettatori sono affezionatissimi. Anzi: la soap, trent’anni di vita, è una vera istituzione per la rete, pur costituendo un unicum all’interno della programmazione di quella che una volta veniva chiamata “tele Kabul” per la vicinanza al partito comunista. Il programma di Bollani, collocato strategicamente prima, ha giovato dell’attesa per i coinquilini di Palazzo Palladini: almeno all’inizio, quando la prima stagione registrava oltre il milione e mezzo di telespettatori.

Ma era il 2021, il Paese era ancora chiuso in casa causa pandemia: già dall’edizione successiva infatti, i numeri sono cambiati. Fino all’ultima stagione, quando sono scesi anche sotto gli 800mila telespettatori. Rispetto alla prima stagione dunque, la platea di Stefano Bollani e Valentina Cenni si è praticamente dimezzata: una tendenza che, però, è della tv tutta.