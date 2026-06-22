La Ruota gira, le idee no: dopo Passaparola, allora ridateci pure Colpo Grosso: tra vallette, revival e “letterine” ormai manca solo lui

E va bene, facciamola finita: a questo punto, ridateci pure Colpo Grosso e chiudiamo la questione una volta per tutte. Mediaset, è con te che parliamo: hai riportato in vita La Ruota della Fortuna, Scherzi a parte, Sarabanda, i Cesaroni, il Karaoke, hai registrato un numero zero di Passaparola, si parla di Ok, il prezzo è giusto (su cui aveva provato ad allungare le zampe la Rai) e una versione italiana di Jeopardy, quiz che aveva ispirato già il Rischiatutto della Rai, perciò ormai ti manca davvero solo il programma delle “ragazze Cin Cin”.

Ne sarebbe orgoglioso il conduttore Umberto Smaila che, qualche tempo fa, raccontava che il programma piaceva anche ai frati. In questo eterno ritorno al passato, in questa tv che non guarda mai avanti, rivolta ciclicamente con lo sguardo indietro, ma fingendo contemporaneità con un’aggiustatina di facciata, tanto vale ricorrere alla terapia d’urto.

Non che la crisi creativa sia questione solamente della penisola: nel campo dell’audiovisivo non si contano i remake, i sequel, la nostalgia anni ’80 e ’90 nelle storie che vengono raccontate su piccolo e grande schermo.