Socialismo sì, Lavazza pure. Raffaele Guliani, l’influencer antisionista col pugno chiuso, è il conduttore del Basement Caffè del brand accusato dai pro Pal di fare affari con Israele

Non si fa che parlare - sui social, nella BOLLA - del Basement Caffé by Lavazza, il talk show dei giovani, una versione aggiornata di quello che faceva Vice, dove vari ragazzi si scontrano su tematiche politiche. È una cosa che arriva dall’America, un’americanata, che funziona e risulta interessante. A condurla è l’enfant prodige degli influencer di sinistra, Raffaele Giuliani, 299mila follower, video lunghissimi e famoso per essere bravissimo a farli, cioè a farsi sentire nonostante la lunghezza. Famoso anche, però, per essere un progressista di sinistra che rivendica approcci socialisti alla vita comune (dall’educazione sessuale, finanziaria, digitale e politica nelle scuole, un’aberrazione sovietica, alla patrimoniale).

La cosa che torna poco, almeno secondo molti sui social, è come possa uno che rivendica così fieramente la sua identità politica, di marxista convinto (che festeggia con torte al cioccolato e saccapoche a forma di falce e martello), sentirsi a proprio agio nel condurre un programma per una grande azienda come Lavazza, simbolo del capitalismo, tra l’altro, come nota Gino Zavalani su Esperia, tra i brand accusati di avere affari economici imperdonabili con Israele, dunque meritevole di essere boicottata secondo gli standard del convinto antisionista Giuliani. Giuliani sa già cosa serve all’Italia.