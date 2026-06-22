Dopo 14 anni di governi conservatori Starmer aveva l'occasione di dimostrare al Regno Unito che la sinistra poteva riscattarsi e invece è stato un disastro: la guerra alla libertà di parola, le rivolte razziste, il flop militare di Londra e la profezia di

Bye Bye Sir Keir Starmer. Il primo ministro del Regno Unito si è dimesso facendo sprofondare Londra in un vero e proprio buco nero. Sia chiaro: erano settimane che il leader dei laburisti camminava su un filo di rasoio. Pressato dai suoi stessi parlamentari, attaccato dalla destra populista di Nigel Farage, sfottu*o da Donald Trump in campo internazionale, dileggiato dai media nazionali - che lo avevano soprannominato “a Walking Dead Man” - e attaccato da una buona parte dell'opinione pubblica dell'Uk, alla fine Starmer ha abdicato. Adesso a Westminster inizierà una corsa senza esclusione di colpi che dovrà terminare con l'ascesa del settimo primo ministro britannico in dieci anni. Un altro numero chiave è il 14. Già, perché la schiacciante vittoria del Partito Laburista alle elezioni del 2024 aveva consentito proprio alla sinistra di salire al governo con grandi aspettative, dopo una lunga trafila di esecutivi conservatori iniziata con David Cameron nel 2010 e proseguita con Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss (durata da settembre a ottobre 2022) e Rishi Sunak. Insomma, Starmer avrebbe dovuto offrire stabilità e risultati concreti tali da far dimenticare le turbolenze conservatrici - dagli scandali di Johnson alla Brexit – ma non ci è affatto riuscito. “La domanda che il mio partito si sta ponendo ora è se io sia la persona più adatta a guidarci alle prossime elezioni generali. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda e la accetto di buon grado. Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal mettere al primo posto il Paese che amo, ed è per questo che mi dimetterò da leader del Partito Laburista”, ha dichiarato Starmer da un podio fuori da Downing Street. Sipario.