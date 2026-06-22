22 giugno 2026

L’abuso di farmaci di Manuela Bianchi? Lo studio Barzan se la prende con l’esposizione dopo l’assoluzione di Louis Dassilva

22 giugno 2026

Dopo il crollo del pilastro accusatorio sulla Cam 3 e l'assoluzione in primo grado a Rimini, la Procura prepara il ricorso in Appello. Ma il verdetto riapre ufficialmente il caso di via del Ciclamino: l'attenzione si sposta sui nodi irrisolti del condominio, dai tracciamenti digitali dei Bianchi fino al mistero di Ignoto 3 e a una inquietante firma psicologica impressa sul corpo della vittima

Foto di: ANSA

L&rsquo;abuso di farmaci di Manuela Bianchi? Lo studio Barzan se la prende con l&rsquo;esposizione dopo l&rsquo;assoluzione di Louis Dassilva

Cortocircuiti da via del Ciclamino. Lì dove tutto è cominciato con ventinove coltellate e dove tutto rischia di impastarsi tra lenzuola d’amanti e ora lenzuola d'ospedale, Manuela Bianchi ha ceduto. Un crollo verticale. Psicologico. E in qualche modo pure annunciato o prevedibile. Sabato notte, la nuora di Pierina Paganelli – la pensionata trucidata nel garage di casa il 3 ottobre 2023 – ha mandato giù due flaconi di benzodiazepine. Roba forte per l'ansia. Roba per addormentare i pensieri. Roba per addormentare pure i ricordi, ora che Louis Dassilva, l’uomo che Manuela ha amato e poi ha accusato, è libero in seguito all’assoluzione in primo grado.

La nuora di Pierina Paganelli è stata soccorsa dal 118. Poi la lavanda gastrica d'ordinanza, il ricovero in gravi condizioni ma senza il rischio di lasciarci la pelle. Sul referto dei medici una parola asettica: gesto autolesionista. La Bianchi, 55 anni, non ha retto più la pressione pubblica, i giudizi, le accuse incrociate che sarebbero piovuti su di lei e persino sulla figlia, il cui alibi regge l'intera impalcatura di quella maledetta notte. In effetti, le insinuazioni sono cresciute a dismisura da quando la Corte d'Assise, lo scorso 9 giugno, ha rimesso in libertà il suo ex amante, Louis Dassilva. Assolto. Libero. E lei, la principale testimone dell'accusa. Ex indagata per favoreggiamento. Ora sola (o mal accompagnata?) al centro del ring.

A stretto giro di posta, prima ancora che il sedativo smaltisse l'effetto, è arrivata la nota ufficiale dello studio Barzan. L’avvocato Nunzia e il celeberrimo e chiacchierato consulente, il criminalista Davide Barzan, hanno tuonato contro il mostro che loro stessi hanno contribuito a nutrire: l’esposizione mediatica. “Da oltre 32 mesi – scrivono - la nostra assistita è oggetto di una costante esposizione mediatica, accompagnata da ripetuti attacchi personali, giudizi sommari e campagne di delegittimazione”. Aggiungendo anche che ci sarebbe stata una "significativa escalation" dopo la scarcerazione di Dassilva.

Pierina Paganelli
Pierina Paganelli

Lasciatecelo dire: farebbe quasi sorridere se non si parlasse di flaconi di benzodiazepine e lavande gastriche. E di una persona che, al di là di tutto, soffre fino al punto di un gesto autolesionista. Lo studio Barzan scopre oggi i danni collaterali della sovraesposizione? Chi è sempre a tiro di obiettivo, fosse anche quello dei semplici social, non poteva non sapere. O non immaginare. La stessa Manuela Bianchi, prima del crollo, non si è certo sottratta al rito pagano del crime in piazza.

Il circo della cronaca nera funziona così: ti dà la parola, ti regala un palcoscenico e poi, quando la sentenza non è quella sperata e il pubblico comincia a fischiare, si trasforma in una gogna. Fa schifo, ma è così. Ora Manuela Bianchi è in un letto d'ospedale a Rimini, i medici valutano il trasferimento in una struttura specializzata e via del Ciclamino - che non ha più un colpevole - continua a fare vittime. Forse ci faranno una puntata. Con il consulente in collegamento?

Manuela Bianchi e Davide Barzan
Il criminalista Davide Barzan con Manuela Bianchi

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