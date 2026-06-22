L’abuso di farmaci di Manuela Bianchi? Lo studio Barzan se la prende con l’esposizione dopo l’assoluzione di Louis Dassilva

La nuora di Pierina Paganelli è stata soccorsa dal 118. Poi la lavanda gastrica d'ordinanza, il ricovero in gravi condizioni ma senza il rischio di lasciarci la pelle. Sul referto dei medici una parola asettica: gesto autolesionista. La Bianchi, 55 anni, non ha retto più la pressione pubblica, i giudizi, le accuse incrociate che sarebbero piovuti su di lei e persino sulla figlia, il cui alibi regge l'intera impalcatura di quella maledetta notte. In effetti, le insinuazioni sono cresciute a dismisura da quando la Corte d'Assise, lo scorso 9 giugno, ha rimesso in libertà il suo ex amante, Louis Dassilva. Assolto. Libero. E lei, la principale testimone dell'accusa. Ex indagata per favoreggiamento. Ora sola (o mal accompagnata?) al centro del ring.

A stretto giro di posta, prima ancora che il sedativo smaltisse l'effetto, è arrivata la nota ufficiale dello studio Barzan. L’avvocato Nunzia e il celeberrimo e chiacchierato consulente, il criminalista Davide Barzan, hanno tuonato contro il mostro che loro stessi hanno contribuito a nutrire: l’esposizione mediatica. “Da oltre 32 mesi – scrivono - la nostra assistita è oggetto di una costante esposizione mediatica, accompagnata da ripetuti attacchi personali, giudizi sommari e campagne di delegittimazione”. Aggiungendo anche che ci sarebbe stata una "significativa escalation" dopo la scarcerazione di Dassilva.