Omicidio Pierina Paganelli: per Louis Dassilva non è finita, ma ora a tremare sono anche altri

Le conosciamo. E, di alcune, ha parlato anche Roberta Bruzzone nell’ultima puntata di Quarto Grado. Sono piste che puntano prevalentemente sui residenti dello stesso condominio e, in particolare, su Manuela Bianchi (nuora della vittima ed ex amante di Dassilva) e sul fratello Loris Bianchi. A proposito di quest’ultimo, potrebbero tornare più che attuali i dati del cellulare e i tracciamenti del contapassi, che dovranno essere sottoposti a nuovi e più approfonditi accertamenti. A questi si aggiungono i rilievi di natura acustica e biologica. Una telecamera nei box ha registrato, oltre alle urla della vittima, le parole "calma" e "ragazza", pronunciate da voci non ancora identificate che potrebbero appartenere sia a soggetti maschili sia femminili.